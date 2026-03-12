Expoagro 2026: el blindaje genético que revoluciona la soja

Tras su arrollador paso por la megamuestra de San Nicolás, DONMARIO la marca insignia de GDM exhibió un contundente arsenal de variedades de soja, con cinco lanzamientos para esta campaña, y una sala inmersiva que recrea un lote de trigo para mostrar de forma innovadora la propuesta de la marca en el cultivo. El objetivo es claro: aportar lo último en genética y herramientas de manejo que permitan al productor enfrentar la variabilidad climática y potenciar su rentabilidad en cada campaña.

12 de Marzo de 2026 08:30hs

En un contexto agrícola que exige cada vez mayor precisión en las decisiones productivas, la genética y la tecnología cumplen un rol central para sostener resultados. En este escenario, la adopción de nuevas variedades y el recambio varietal son claves para que los productores sigan mejorando la productividad de sus cultivos. Durante Expoagro 2026, en San Nicolás, DONMARIO —la marca insignia de GDM— revalidó su liderazgo al presentar nuevos desarrollos en soja y trigo y reafirmó su compromiso de seguir apostando e invirtiendo en el país para acompañar el crecimiento de los productores argentinos.

El soporte de la genética para pulverizar los techos productivos



Como líder del mercado de soja, DONMARIO volvió a poner el foco en el cultivo. Por supuesto, la soja fue uno de los grandes protagonistas del plot, donde la marca presentó cinco nuevos lanzamientos y destacó variedades que ya vienen mostrando un desempeño sobresaliente en diferentes regiones del país. Con un porfolio que cubre todos los grupos de madurez y las biotecnologías disponibles, DONMARIO continúa impulsando el recambio varietal y la incorporación de los últimos avances en genética. Se trata de variedades que, en ensayos comparativos, superaron a sus testigos en los distintos grupos de madurez, reafirmando su potencial productivo y su adaptación a diversos ambientes. Entre los materiales destacados, la DM 46E25 SE volvió a posicionarse como uno de los grandes referentes por su desempeño superior en las redes de ensayos.



En cuanto a los lanzamientos, para la exigente Zona Núcleo el semillero destacó la DM 38E26 (Enlist + STS), una variedad que combina tecnologías de control más demandadas del mercado. La propuesta para esta región se completa con DM 40R26 STS y DM 49R26 STS, materiales de ciclos corto y medio que se destacan por su sanidad y potencial de rendimiento.

En sintonía con una visión audaz y netamente federal, irrumpieron las variedades DM 67K67 SC y DM 64R64, soluciones adaptadas a la complejidad de los ambientes del centro-norte del país

Agronomía quirúrgica: la defensa táctica en el lote

Sin embargo, esta genética de vanguardia exige un manejo agronómico preciso. Los especialistas de la marca remarcaron que el manejo fino del cultivo es clave para reducir la brecha productiva en campañas climáticamente desafiantes Calibrar con precisión milimétrica la densidad de siembra, la nutrición, el uso de fungicidas y la fecha de implantación resulta absolutamente determinante. “No solo importa el potencial de la nueva genética, sino también saber cómo manejarla correctamente en el lote”, fue contundente el equipo técnico.

Un viaje inmersivo al corazón del trigo

La vanguardia tecnológica se hizo presente en la exposición al trascender las parcelas tradicionales para sumergir al visitante en una experiencia inmersiva de trigo.

Con una puesta en escena de altísimo impacto, los productores fueron transportados virtualmente al interior del cultivo, un formato innovador que logró sortear con éxito la estacionalidad que impide mostrar el cultivo en pie durante la época del año. Esta vivencia sensorial de última generación permitió palpar a fondo la imponente trayectoria y el futuro genético de la marca en trigo

Trazabilidad y el reinado de Sembrá Evolución



El stand también incluyó la estación “Calidad y trazabilidad”, donde la marca presentó un sistema de seguimiento de semillas que integra a toda su red de multiplicadores. A través de un código QR disponible en la bolsa, el productor puede acceder a información sobre la calidad de la semilla, recomendaciones de siembra y datos técnicos de la variedad. La herramienta también permite dejar evaluaciones de producto o registrar reclamos de calidad, gestionados directamente por el equipo técnico de DONMARIO, además de conocer en mayor detalle los procesos del multiplicador que produjo esa semilla. La propuesta busca reforzar la calidad de siembra como pilar del éxito productivo y acompañar a un productor cada vez más exigente e informado.



El modelo “Sembrá Evolución” también tuvo su espacio protagónico: respaldado por una legión de más de 26.000 productores adheridos y una proyección colosal de cinco millones de hectáreas, este sistema es la garantía definitiva para acceder a tecnologías disruptivas como Enlist. Para coronar el reconocimiento a su apuesta por la propiedad intelectual, los adherentes disfrutaron de un espacio VIP exclusivo de primer nivel.



De esta manera, la marca —que lleva más de 40 años acompañando al productor y apostando al desarrollo del país, siempre innovando y a la vanguardia en genética de soja y trigo— consolidó en Expoagro un espacio de encuentro e intercambio con productores y asesores, con propuestas técnicas y experiencias pensadas para compartir todo su conocimiento.