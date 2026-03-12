El Mundial de Motocross reafirmó a Bariloche como destino de eventos deportivos internacionales

La realización de una nueva fecha del Campeonato Mundial de Motocross en San Carlos de Bariloche dejó un balance ampliamente positivo y volvió a confirmar el potencial de la ciudad para albergar eventos deportivos de nivel internacional. Durante el fin de semana, el Bariloche MX Race Track fue escenario de una competencia que reunió a los mejores pilotos del motocross mundial y convocó a miles de fanáticos que siguieron de cerca la actividad.“El impacto en la ciudad y en el Parque Nacional Nahuel Huapi demuestra una vez más la grandeza que tiene nuestro país”, afirmó el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli.

Detrás de la concreción del evento hubo un trabajo articulado entre instituciones, sector público y privado, en el que el Emprotur Bariloche tuvo un rol clave como impulsor de la iniciativa y promotor del destino. Desde el ente destacaron que la llegada del campeonato mundial no solo permitió disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también proyectar la imagen de la ciudad ante audiencias internacionales.

“Bariloche volvió a demostrar que está a la altura de los grandes eventos internacionales. La ciudad tiene la infraestructura, el entorno natural y la experiencia organizativa para recibir competencias de este nivel y proyectarlas al mundo”, señaló el presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

El evento permitió mostrar una de las principales fortalezas del destino: la combinación entre paisaje natural, infraestructura turística y capacidad organizativa, elementos que posicionan a Bariloche como un escenario ideal para la realización de competencias deportivas de gran escala.

La secretaria ejecutiva del Emprotur, Natacha Vázquez, destacó que el campeonato mundial generó una visibilidad internacional muy importante para la ciudad. Según explicó, la cobertura de medios especializados y las transmisiones internacionales multiplicaron el alcance del evento y permitieron que imágenes de la Patagonia recorrieran el mundo.

“Este tipo de competencias generan una visibilidad enorme para el destino. Las transmisiones internacionales y la cobertura mediática muestran a Bariloche en distintos países, destacando no solo el evento sino también el paisaje y toda la oferta turística de la ciudad”, expresó.

“Bariloche recibió al mundo del Motocross, en sintonía con lo que impulsa el presidente Javier Milei: más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo. Hay que ser innovadores y creativos para continuar este impulso”, sostuvo Daniel Scioli.

“El impacto en la ciudad y en el Parque Nacional Nahuel Huapi demuestra una vez más la grandeza que tiene nuestro país”, completó el Secretario nacional.

Durante el fin de semana, miles de espectadores se acercaron al circuito para vivir de cerca la competencia, mientras que equipos, pilotos y periodistas especializados destacaron el entorno natural en el que se desarrolló la carrera, uno de los aspectos que más llamó la atención en el calendario internacional del motocross.

En ese contexto, la realización de la fecha mundialista también puso en valor la historia deportiva del motocross en Bariloche y en la Patagonia. La región cuenta con una fuerte tradición en esta disciplina, por lo que el regreso del campeonato mundial tuvo también un significado especial para los aficionados y para quienes forman parte de este deporte desde hace décadas.

Para el Emprotur, la realización de este tipo de eventos forma parte de una estrategia más amplia orientada a posicionar a Bariloche como destino de turismo deportivo internacional, complementando su tradicional perfil como destino de naturaleza y nieve.

La competencia permitió, además, generar un importante movimiento turístico durante el fin de semana, con visitantes que llegaron especialmente para seguir el campeonato y aprovecharon la oportunidad para recorrer la ciudad, disfrutar de su gastronomía y conocer distintos atractivos de la región.

Desde el ente de promoción turística señalaron que la experiencia deja aprendizajes importantes para el futuro y abre la puerta a nuevas oportunidades para el destino.

“Cuando se trabaja con objetivos comunes entre el sector público, las instituciones y el sector privado, Bariloche demuestra que puede organizar eventos de escala internacional y proyectarse al mundo”, remarcaron desde el organismo.

El desafío hacia adelante será capitalizar el impacto de esta experiencia, evaluar sus resultados y seguir fortaleciendo la estrategia de atracción de eventos deportivos y culturales que contribuyan a consolidar la presencia internacional de Bariloche.

