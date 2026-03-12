Detuvieron al cantante del grupo Green por presunto abuso sexual

La víctima, una tiktoker de 43 años llamada Dulce Lilian, lo acusó directamente: “Él es un violador”. La mujer realiza transmisiones en vivo los fines de semana con artistas tropicales y se contactó con él por redes sociales.

12 de Marzo de 2026 11:30hs

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, conocido como “Chelo” (53) y cantante de cumbia del Grupo Green, fue detenido en La Matanza por una denuncia de abuso sexual. La víctima, una tiktoker de 43 años llamada Dulce Lilian, lo acusó directamente: “Él es un violador”. La mujer realiza transmisiones en vivo los fines de semana con artistas tropicales y se contactó con él por redes sociales. Ese lunes por la noche, tras una videollamada de casi dos horas, accedió a verlo en persona porque vinculaba el encuentro a temas musicales.

Torres Ruiz Díaz insistió en pasar a buscarla esa misma noche, pese a que ella mencionaba su obligación laboral temprana. Dulce Lilian cedió y le envió la ubicación por WhatsApp, aunque un error inicial del GPS lo desvió a una zona oscura. Una vez en su casa, la recogió en un Volkswagen Suran y la llevó a una estación de servicio en Avenida General Paz, a la altura de Liniers, donde compraron aguas saborizadas. Allí, la situación escaló: él le quitó el teléfono, hizo preguntas personales intrusivas y se negó a devolvérselo, alegando sospechas de una trampa.

Cerca de las tres de la mañana, Torres Ruiz Díaz la acercó a su casa y sugirió pasar al asiento trasero para mayor comodidad. Dulce Lilian entró en llanto al recordar el abuso que sufrió en ese momento. Antes de que ella bajara, él prometió llamarla para un stream en vivo con su banda, pero ella se fue sin responder. Al ingresar a su domicilio, la mujer radicó la denuncia ese martes en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Justo, y la ratificó el miércoles con chats, audios y exámenes médicos forenses.

La causa avanza en la Fiscalía N° 21 de La Matanza, especializada en Violencia de Género y Familiar. Dulce Lilian denunció que Torres Ruiz Díaz borró fotos y mensajes de su celular durante el encuentro, y afirmó que su intención siempre fue dañarla, sin interés real en la música. El cantante tiene antecedentes: en 2009 lo condenaron por abusar sexualmente de una niña, hija de una ex pareja, y cumplió prisión entre 2010 y 2012 en la Unidad Penal N° 42 de Florencio Varela.