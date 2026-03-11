Tucumán: cayeron 170 milímetros de lluvias y se agravan las inundaciones

Varias localidades del sur de la provincia quedaron aisladas por anegamientos masivos. Todo el territorio está bajo alerta amarilla, y se prevé que pase a naranja este miércoles. Las clases se suspendieron por el resto de la semana.

El sur de Tucumán enfrenta una emergencia por un intenso temporal que desbordó ríos e inundó la zona. Varias localidades quedaron aisladas por anegamientos masivos. Todo el territorio está bajo alerta amarilla, con posibles interrupciones en las actividades diarias. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que este miércoles la alerta pase a naranja, lo que implica riesgos de daños materiales y a la integridad física de las personas.

El gobernador Osvaldo Jaldo reportó caídas de hasta 170 milímetros de precipitación acumulada. La gobernación activó operativos de asistencia con municipios y comunas para apoyar a las familias damnificadas en hogares, rutas y caminos. Jaldo destacó la complicada situación por inundaciones que afectaron bienes personales, pero subrayó la inmediata respuesta del gobierno provincial, organizaciones intermedias y tucumanos solidarios.

Las precipitaciones impactaron con mayor fuerza en Leales, Graneros, La Cocha, Simoca y Juan Bautista Alberdi. La ruta 334 entre La Cocha y Taco Ralo resulta intransitable por el agua, y la ruta 38 presenta graves dificultades. La policía halló una camioneta sumergida en Huasa Pampa Sud, mientras vecinos rescatan animales de corrientes. Varias localidades sufren cortes de servicios básicos y suspensión del transporte público en el sur de la capital.

Jaldo anunció un operativo de asistencia inmediata para familias que perdieron bienes. El Ministerio de Educación suspendió las clases en toda la provincia hasta el fin de semana. Esta medida protege a la comunidad educativa y habilita escuelas públicas como centros de evacuación y puntos de ayuda para damnificados.