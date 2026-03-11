Préstamos en dólares desde tasa 0% para la compra de maquinaria agrícola: la novedad de Banco Provincia en Expoagro 2026

La banca pública bonaerense llega a la muestra con una oferta reforzada de financiamiento, encabezada por préstamos en dólares con tasa 0% para la compra de maquinaria producida por las empresas agrupadas en Magriba, soluciones sustentables y para tecnología aplicada al agro. Además, los primeros 80 clientes que concreten operaciones accederán a beneficios exclusivos.

11 de Marzo de 2026 08:17hs

Banco Provincia participa de la vigésima edición de Expoagro, del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, con una propuesta crediticia reforzada para acompañar las necesidades de inversión y capital de trabajo del sector agropecuario. Todas las novedades de la banca pública bonaerense durante la muestra se podrán encontrar en el portal especial www.bancoprovincia.com.ar/home/expoagro.

“Esta exposición representa muy bien el enorme potencial productivo de nuestra provincia y de todo el país”, destacó el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, durante su recorrida por la muestra. El titular de la entidad remarcó que “no existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”.

“Quien recorre esta exposición encuentra maquinaria, productores, tecnología y ciencia aplicada. Todo eso debe desarrollarse de la mano de un proyecto estratégico de país que también impulse el Estado. Sin buenas políticas públicas y sin un Estado que articule y acompañe, es muy difícil que una estrategia de desarrollo nacional prospere en un mundo tan complejo como el actual”, añadió Cuattromo.

La propuesta del Banco en su stand incluye una oferta competitiva de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital nuevos y usados de producción nacional, mediante convenios con empresas proveedoras.



Hay préstamos en dólares, con tasa 0% hasta 48 meses de plazo, para inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA. Para financiamiento en pesos, la oferta arranca con tasas desde 22.5%, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura, con IVA incluido.



Además, a través de Procampo Digital, ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. La posibilidad de operar en moneda extranjera amplía las alternativas que esta herramienta digital brinda para la compra de insumos, combustible y hacienda desde el home banking de Banco Provincia.

En este sentido, Cuattromo subrayó: “Nuestro banco es una entidad con impronta federal. Estamos presentes en los 135 municipios de la provincia, desde San Nicolás hasta Carmen de Patagones, trabajando todos los días con quienes abren una fábrica, un comercio o salen a producir. Hoy muchas familias y empresas atraviesan dificultades porque el acceso al financiamiento se ha vuelto más complejo, y por eso vamos a seguir trabajando para acompañarlas”.

Y concluyó: “Sabemos que para muchos productores esta exposición es clave para planificar el año. Por eso, junto al gobernador Axel Kicillof y al ministro Javier Rodríguez, desarrollamos políticas y estrategias para seguir acompañando al sector productivo”.

Toda la oferta de Banco Provincia durante la Expoagro

PROCAMPO DIGITAL

En dólares: tasa desde 0% TNA. Hasta 360 días de plazo.

En pesos: tasa 25% TNA. Hasta 360 días de plazo.

PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓN

Préstamos para maquinaria bonaerense (Magriba), soluciones sustentables y tecnología aplicada al agro.

En dólares: tasa 0% TNA. Hasta 48 meses de plazo.

En pesos: tasa desde 22,5% TNA. Hasta 48 meses de plazo.

Préstamos para maquinaria y otros bienes de capital

En dólares: tasa desde 1% TNA. A partir de 36 meses de plazo.

En pesos: tasa desde 28,5% TNA. A partir de 36 meses de plazo.

Beneficios exclusivos para clientes de Banco Provincia

La banca pública bonaerense ofrece también una serie de beneficios comerciales especiales para acompañar las decisiones de inversión de productores/as y empresas:

Los 20 primeros clientes que hagan presolicitudes de crédito recibirán un kit de regalo.

Los primeros 20 clientes que concreten una operación de crédito para comprar maquinaria producida por una empresa de MAGRIBA, tanto en pesos como en dólares, accederán un período de seis meses de gracia para comenzar a pagar.

Los primeros 20 clientes que realicen una operación en Procampo Digital en dólares por un monto igual o superior a USD 100.000 recibirán una tarjeta regalo de $100.000.

Los primeros 20 clientes que contraten el seguro sobre maquinaria agrícola, tendrán la cobertura bonificada en un 10%.

Beneficios Cuenta DNI: las personas usuarias de la billetera digital podrán acceder a 25% de descuento en comercios y locales de gastronomía adheridos, con tope de $10.000 por transacción. Además, en el stand de Banco Provincia podrán escanear un QR para participar del sorteo de una motocicleta, como parte de la promoción del Préstamo Acá Motos.