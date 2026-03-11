Postergan casi un mes el juicio por la muerte de Maradona

El tribunal, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, actuó por pedido de la fiscalía y los abogados de la familia del ex capitán argentino. El inicio pasa del 17 de marzo al 14 de abril.

11 de Marzo de 2026 13:10hs

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se postergó casi un mes. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro fijaron el inicio para el martes 14 de abril, después de Semana Santa. Esta decisión reemplaza la fecha original del 17 de marzo, acordada en la audiencia preliminar de diciembre pasado. El tribunal, integrado por Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, actuó por pedido de la fiscalía y los abogados de la familia del ex capitán argentino.

El debate oral se realizará en dos jornadas semanales, los martes y jueves, en los tribunales de San Isidro sobre la calle Ituzaingó 340. Esta reducción de tres a dos días generó un fallo dividido: Gaig y Ortolani lo aprobaron, mientras que Rolón votó en contra. Los jueces notificaron la resolución a las defensas de los siete imputados, profesionales de la salud acusados por la muerte del "Diez". El pedido llevaba las firmas de fiscales y representantes legales de las hijas y otros familiares de Maradona.

La fiscalía y los querellantes propusieron 92 testigos para el juicio. La lista incluye a las hijas de Maradona, médicos, peritos y especialistas que lo atendieron en su último mes de vida, tras una operación por hematoma subdural. También figuran Víctor Stinfale, Claudio Belocopitt —dueño de Swiss Medical— y asistentes, además de Matías Morla, con quien la familia litiga por la marca Maradona. Todas las defensas adhieren a esta nómina, que reduce la cantidad original en cerca de 100 testigos.

En su voto, Gaig justificó el ajuste al cronograma para readecuarlo a la prueba disponible y garantizar un plazo razonable. Indicó que el tribunal podría sumar una audiencia extra por semana si la evidencia lo requiere. Ortolani respaldó estos argumentos, pero Rolón disintió porque la postergación afecta el derecho de los imputados a un juicio célere y contraviene compromisos previos de las agendas judiciales. El juez enfatizó que esta medida choca con el mandato constitucional de una justicia ágil.