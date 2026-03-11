“Expoagro 2026”: el Banco Nación estará presente con el mejor financiamiento y las tasas más competitivas del mercado

El Banco Nación participará, como ya es tradición, en “Expoagro 2026”, con un abanico de ofertas que incluyen tasas más que convenientes y beneficios exclusivos para la financiación de maquinarias nuevas y usadas.

11 de Marzo de 2026 10:40hs

Durante los días de la Feria se presentarán las líneas exclusivas en pesos y en dólares que abarcan la compra de maquinaria nueva nacional y usada, y de camiones utilitarios nuevos, entre otros lanzamientos y acciones.

El Banco Nación mantiene su participación en función de la relación con el agro, contribuyendo al desarrollo de los sectores productivos del país, prestando asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad económica en la que actúen.

Cabe destacar que, durante la edición 2025, la entidad batió récord de operaciones en financiamiento para el sector agroindustrial y de solicitudes de asistencia, consolidando su presencia y ratificando su decisión de acompañar al campo con financiamiento y asistencia crediticia, potenciando el desarrollo de este sector estratégico de la economía, permitiendo la compra de insumos, la renovación de maquinaria y otros bienes de capital, con las tasas y los plazos más competitivos del mercado.