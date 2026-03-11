Banco Nación lidera el financiamiento para maquinaria agroindustrial con tasas de 0% en dólares y del 19% en pesos

Durante la exposición, la entidad destacó que alcanzó una participación del 19,3% en el mercado de crédito, el nivel más alto de su historia.

En la 20° edición aniversario de Expoagro 2026, el Banco Nación presentó una oferta crediticia integral con condiciones preferenciales, orientada al financiamiento del sector agroindustrial, con las tasas más competitivas del mercado y plazos diferenciales. La propuesta está orientada a la adquisición de maquinaria agrícola nueva y usada, utilitarios, compra de insumos estratégicos y la renovación tecnológica

El esquema de financiamiento prevé, para la adquisición de maquinaria agroindustrial nueva, líneas con desembolso único, plazos de hasta 60 meses y hasta el 100% de financiamiento del valor del bien, bajo las siguientes condiciones financieras:

· En pesos: con tasa nominal anual (TNA) del 19%, resultado de una bonificación inicial de 6 puntos porcentuales a cargo de los fabricantes.

· En dólares: con tasa del 0%, con subsidio de 2,75 puntos porcentuales aportado también por los fabricantes, con un monto máximo de hasta USD 1,5 millones

Para los productores de Santa Fe y Entre Ríos, los gobiernos provinciales adicionaron 3 puntos porcentuales, lo que determina una tasa final del 16% anual en pesos.

Cabe destacar que la bonificación de tasas en pesos estará vigente hasta el 15 de abril, con el objetivo de impulsar la concreción del mayor número de operaciones durante los próximos 30 días.

La oferta comercial incluye, además:

· Maquinaria usada: tasas desde el 24% en pesos y desde 3% en dólares.

· Camiones, utilitarios y remolques: para MiPyMEs: desde TNA fija de 21%, y para Grandes Empresas, desde 23%.

· Préstamos por Plataforma BNA+ Empresas: en pesos para capital de trabajo con tasa final del 35%, hasta 60 millones, 12 meses de plazo. Y en dólares, para adquisición de insumos, servicios y bienes de capital, 100% digital, a un año de plazo, con monto máximo de 2 millones para personas físicas y sin límite para empresas.

· AgroNación y PymeNación poseen acuerdos comerciales con tasa de diferimiento bonificada, con promociones especiales para Expoagro y en el mes de Expoagro, sumando además planes especiales a través de “BNA Conecta”, el canal B2B que potencia los vínculos comerciales.

La propuesta fue presentada durante el acto de inauguración del stand institucional de la entidad, que estuvo encabezado por el presidente del Banco, Darío Wasserman, acompañado por el Directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.

En este contexto, la entidad informó que alcanzó una participación del 19,3% en el mercado de crédito del sistema financiero, el nivel más elevado en su historia. De este modo, uno de cada cinco préstamos otorgados en la Argentina es canalizado a través del Banco, lo que refleja la solidez y el dinamismo de su política crediticia, y consolida su rol estratégico en el financiamiento de los sectores productivos y de las familias.

Asimismo, la institución destacó que durante la edición anterior de Expoagro 2025, 6 de cada 10 operaciones concretadas en la muestra fueron realizadas con financiamiento de la entidad.

Como es tradición, la entidad acompaña a los productores y empresas en la muestra, liderando el respaldo estratégico al sector y generando nuevas oportunidades de negocios. En esta edición, se propone superar los niveles de operaciones récord alcanzados en años anteriores, reafirmando su rol como motor del desarrollo agroindustrial argentino.