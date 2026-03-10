Un incendio forestal arrasó 200 hectáreas en Mar del Plata

Las llamas se iniciaron el domingo y persistieron hasta este martes temprano. Se requirieron siete dotaciones para combatir las llamas, y un cambio de viento en la tarde del lunes acercó el fuego a zonas urbanas a la vera de la Ruta 11.

10 de Marzo de 2026 11:10hs

Un intenso incendio forestal devastó cerca de 200 hectáreas en el sur de Mar del Plata, específicamente en La Serranita y El Marquesado, al límite entre General Pueyrredón y Balcarce. Las llamas se iniciaron el domingo y persistieron hasta el martes temprano. Los bomberos de siete dependencias combatieron el fuego con más de 50 mil litros de agua. El viento cambió de dirección cerca de las 18 horas del lunes y acercó las llamas a zonas urbanas junto a la Ruta 11.

El incendio se expandió hacia el barrio Las Antenas durante el lunes. Allí acudieron tres autobombas, tres camionetas de Incendios Forestales bonaerenses, Prefectura, un camión del Emvial y Obras Sanitarias. Los vecinos reportaron que las llamas llegaron a menos de diez metros de las primeras calles pobladas. Para contenerlas, tractores crearon un cortafuego especial, aunque el avance persistía y generaba gran preocupación en la zona de la Ruta 226.

Cerca de 70 brigadistas y autobombas de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde participaron en el esfuerzo. Los vecinos colaboraron activamente con bomberos en el terreno. El humo intenso obligó a evacuar a algunos residentes. Hacia las primeras horas del martes, las autoridades lograron controlar el fuego por completo.

Federico Tercero, de la Sociedad de Fomento de El Marquesado, destacó la colaboración vecinal con bidones de agua y apoyo logístico. También elogió el compromiso de los bomberos, a quienes describió como un "cuerpo único". Aunque el origen permanece incierto, Tercero vinculó el suceso a intentos recurrentes de usurpación en terrenos baldíos. Un incendio similar consumió 60 hectáreas en febrero de 2025 en la misma área.