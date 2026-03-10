Tras siete años, Argentina podría volver a exportar cítricos dulces a EE.UU.

Los envíos, por 20.000 toneladas, podrían alcanzar los US$ 26 millones.

11 de Marzo de 2026 23:30hs

El sector busca acelerar los últimos pasos formales para concretar una apertura sanitaria que lleva años en trámite y que hoy parece más cercana.

En ese contexto, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó un encuentro con la Federación de Citricultores de Entre Ríos (Fecier) y la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino (Cecnea).

El trámite se reactivó en agosto de 2025 cuando la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus) decidió retomar el seguimiento del ingreso de los cítricos dulces del NEA y el NOA al mercado norteamericano. Se conformó un equipo de trabajo y se contrató una consultora en Washington para desandar el camino administrativo.

Por parte el USDA, analizará las consideraciones recibidas, tras lo cual se emite una orden definitiva.

En paralelo, el sector ya comenzó a trabajar en el frente comercial, considerando que la Argentina exportaría en contraestación, lo que reduce la competencia directa con la producción estadounidense.