Toty Flores asumió como funcionario de la Municipalidad de la Matanza

El exdiputado de la CC es el nuevo secretario de Economía Social y Productiva de La Matanza. "No fue una decisión fácil para mí. Mi decisión fue acompañar al intendente Espinoza para desarrollar cooperativas de trabajo. "Acepté porque creo que puedo ser útil en ayudar a los sectores que están pasando muy mal. Sabiendo que muchos amigos que también nos habían acompañado en La Juanita no les iba a gustar demasiado", reconoció Flores. Pero, adujo, "Son decisiones que uno toma en los momentos difíciles. Yo fui piquetero, acompañé a los organismo de derechos humanos en la lucha contra la dictadura. En 2007 acompañé a Lilita y también fue muy cuestionado".
10 de Marzo de 2026 08:30hs
