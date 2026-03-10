Operadores turísticos de Corrientes inician gira promocional y comercial hacia Brasil

Con tres actividades centrales en la ciudad de San Pablo, Brasil, un grupo de operadores turísticos de distintos puntos de la provincia de Corrientes inicia su derrotero hacia uno de los principales mercados emisores de pescadores deportivos y turistas en general. El micro de la delegación partió con prestadores de servicios de Capital, Empedrado y Esquina, mientras que en su recorrido se irán incorporando empresarios turísticos de los municipios de Paso de la Patria, Yahapé, Itá Ibaté e Ituzaingó.

10 de Marzo de 2026 10:39hs

Por Ricardo Seronero

El equipo técnico del Ministerio de Turismo de la provincia coordina el grupo del que también participarán funcionarios de turismo y la representante de la Fiesta Nacional de Pesca del Dorado.

Precisamente, instantes antes de la partida uno de los referentes de Paso de la Patria, Iván Calia de Jardín del Paraná sostuvo que es su cuarta vez en participar de este encuentro de pescadores y operadores. “La verdad que es algo muy importante que la provincia nos tenga en cuenta siempre, en esta oportunidad aportando un micro para ir todos juntos, donde se hace también una suerte de camaradería durante el viaje, además de disponer en la feria de un stand institucional”, puntualizó.

En cuanto a sus expectativas señaló que lo primordial es seguir fortaleciendo el lazo entre el público brasilero, que es nuestro mayor consumidor de pesca acá en la región y continuar fortaleciéndonos entre nosotros y como provincia receptora también de turismo. “La verdad que eso es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo y se viene viendo los resultados de avance en este aspecto”, agregó Calia.

Por su parte, Julia “Tonina” Viola del emprendimiento Moroko Pesca de Empedrado indicó que es la primera vez en participar en la feria Trade Show, “siempre lo vimos por TV, así que ahora gracias al Gobierno y el Ministerio de Turismo tenemos la oportunidad de participar, estamos súper contentos, ansiosos, preparamos toda la info para captar ese mercado”, enfatizó.

Moroko trabaja en el sector pesquero hace más de 15 años, es referente de la pesca en Empedrado con lo cual crecen las expectativas ya que se trata de una cartera de clientes muy importante. Al respecto, indicó: actualmente tenemos clientes de Brasil, gente que viene con grupo numeroso en colectivo completo, tenemos la expectativa de captar a otras empresas.

Asimismo, la prestadora de servicio dijo que además de la Feria en sí, la posibilidad de la presentación con rondas de negocios, abre también el mercado brasilero para potenciar un poco el flujo de turistas hacia Corrientes. “Eso nos impulsa a nosotros a elevar el nivel de Empedrado, porque estamos codo a codo con los otros destinos de la provincia que son muy importantes, entonces nos vemos obligados implícitamente a que todo sea mejor porque estamos teniendo una visibilidad muy importante, y tenemos que estar acordes a la exigencia”, explicó.

Por último, destacó el hecho de trabajar como una zona relacionada donde se hace necesario incentivar y trasladar a los turistas por los diferentes destinos. El pescado o el pique, a veces están en un lugar u otro así como sucede con el tema del agua, entonces la idea es poder hacerlos rotar de un destino al otro.



