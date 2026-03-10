Moquehue y el buceo como proyecto de vida: Sebastián Peri y su gran apuesta al turismo

Desde su infancia en Moquehue, provincia de Neuquén, construyó un fuerte vínculo con el lugar que lo vio crecer y donde hoy desarrolla un proyecto turístico único en el país. A través de su centro de formación en buceo, impulsa experiencias en la naturaleza y promueve el desarrollo local.

Por Ricardo Seronero

Desde chico Sebastián Peri comenzó un vínculo muy fuerte con Moquehue, lugar que lo vio crecer, donde dio sus primeros pasos y construyó su identidad. Sus padres levantaron una cabaña en 1977 que, con el tiempo, se transformó en el hogar y una historia personal profunda unida a este lugar en la cordillera neuquina.

Este prestador turístico de buceo tuvo la posibilidad de viajar, conocer diferentes culturas y nutrirse de experiencias. Esto le permitió entender la importancia del servicio, la hospitalidad y el valor de generar experiencias inolvidables.

Convencido de que fue el motor que sostuvo cada etapa, el mayor riesgo que tomó Sebastián fue dedicar gran parte de su vida a un proyecto que muchos consideraban una locura. “Aposté a desarrollar en Moquehue un centro de formación integral en buceo, hoy somos el único centro del país especializado en las tres ramas más importantes del buceo: deportivo, comercial y de seguridad pública”, resaltó.

Y nada lo detiene, así lo siente. La soledad de Moquehue, los inviernos crudos fueron, en algunos momentos el mayor desafío, pero entendió que cada obstáculo lo fortalece.

Seguro de su fortaleza, la localidad lo formó en carácter y resiliencia. “Me convirtió en alguien que no se rinde fácilmente, en un verdadero guerrero”, sentenció.

Este lugar es su lugar en el mundo, porque “tiene algo diferente con otros: aire puro, agua cristalina, atardeceres inolvidables y bosques de araucarias milenarias”, dijo y agregó que “es un entorno natural que conserva infinidad de tesoros”.

Pasa el tiempo y hay lugares que lo siguen emocionando, los atardeceres, el fondo del lago Moquehue con los contrastes de luz, los troncos gigantes de coihues sumergidos, las paredes de roca y las formaciones naturales que parecen contar una historia.

Para él, este destino es uno de los lugares más hermosos del mundo en el que se combinan calidez humana, paisajes únicos, gastronomía de calidad y experiencias exclusivas en plena naturaleza.

Buceo: vocación, profesionalismo y visión de futuro

Este prestador turístico asegura que la actividad cambió profundamente en los últimos años, sobre todo en la forma de comunicar y promocionar los servicios, como las redes sociales.

Su propuesta se diferencia por el trato personalizado y el acompañamiento permanente de instructores altamente capacitados. La escuela cuenta con instalaciones exclusivas: vestuarios con duchas, sala de venta de equipos, sala de carga, aula, sala húmeda y, en la planta alta, una confitería donde los visitantes pueden disfrutar propuestas gastronómicas de calidad.

En temporada baja gestiona personalmente gran parte de las actividades, mientras que en la escuela de buceo trabaja junto a un equipo de cuatro profesionales. Para él, generar empleo local implica fortalecer la identidad del lugar y consolidar el vínculo con la comunidad.

El prestador reconoce que los programas provinciales de acompañamiento al emprendedor y las políticas de promoción turística fueron claves para consolidar su proyecto.

De cara al futuro, su sueño es continuar formando profesionales en el ámbito del buceo y consolidar esta actividad como una verdadera herramienta de trabajo y salida laboral en la región. A quienes evalúan invertir en la provincia, les transmite un mensaje claro: “Neuquén es una provincia con enorme potencial, diversidad de recursos naturales y oportunidades concretas para quienes estén dispuestos a apostar con compromiso y visión”.

Para Sebastián, apostar por el turismo en la provincia vale la pena porque cuenta con una riqueza natural extraordinaria y múltiples oportunidades de desarrollo sostenible aún por explorar, especialmente en destinos emergentes que combinan naturaleza, profesionalización y compromiso local.

Sebastián hoy cuenta con cuatro proyectos en marcha: Cabañas Aymara, Dushi Bar, Patagonia Diving y Patagonia Scubatech.

Patagonia Diving se ubica en Ruta Provincial 11, km 13,5 en Moquehue. Para más información, contactarse a través de Instagram a Patagonia_diving y en Facebook como Patagonia Diving.

