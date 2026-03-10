El Presidente apuntó directamente contra Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y el sector textil. Los definió como "empresarios prebendarios" y sentenció que "se acabó la Argentina corrupta".

10 de Marzo de 2026 13:30hs

Javier Milei inauguró la Argentina Week 2026 este martes en New York. El evento lo organiza la embajada argentina en Estados Unidos junto con entidades como JP Morgan, Bank of America y Citibank. Su propósito es atraer inversores mediante exposiciones sobre los cambios estructurales impulsados desde diciembre de 2023. Participan funcionarios nacionales, empresarios de varios rubros, gobernadores y una comitiva oficial.

Milei apuntó directamente contra Paolo Rocca, Javier Madanes Quintanilla y el sector textil. Los definió como "empresarios prebendarios" y sentenció que "se acabó la Argentina corrupta". En connivencia con políticos, estos empresarios atacaron a muchos argentinos, pero esa etapa terminó. Él se mostró dispuesto a cuestionar la corrupción por una Argentina mejor.

Defendió su política de apertura de importaciones, que beneficia a millones de argentinos aunque perjudica a esos empresarios. Explicó que distorsionan precios relativos al producir bienes innecesarios. Si abren las importaciones, podrán comprar a precios más bajos, como 100 en lugar de valores inflados. Los sectores no reconvertidos irán a la pérdida y podrían desaparecer.

Recordó cómo un empresario amenazó con despidos masivos si no se levantaban barreras. Un día antes del debate de la reforma laboral en el Congreso, despidió a 900 trabajadores. Milei enfatizó que no es un juego infantil. Ahora, las personas ahorrarán y gastarán en otros sectores. Insistió en los 90 paquetes de reformas que impulsará este año para estabilizar y predecir el modelo económico.