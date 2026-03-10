El TOF 8 rechazó el planteo de nulidad de la Causa Cuadernos

Investiga a Cristina Fernández y 85 imputados por presunto cobro de coimas en obras públicas entre 2003 y 2015. La expresidenta será indagada el 17 de marzo.

10 de Marzo de 2026 13:36hs

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 rechazó este martes los planteos de nulidad en la causa Cuadernos. Investiga a Cristina Fernández y 85 imputados por presunto cobro de coimas en obras públicas entre 2003 y 2015. Los jueces denegaron primero el pedido de la expresidenta, quien será indagada el 17 de marzo en Comodoro Py. Ratificaron también a la UIF como querellante.

Los magistrados Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero descartaron todas las presentaciones de las defensas. Revisaron 13 audiencias previas. Julio De Vido, exministro de Planificación, será el segundo interrogado. La audiencia inicia a las 9, con Kirchner como primera en declarar.

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron la nulidad total del juicio. Denunciaron irregularidades en el origen del expediente y presiones sobre arrepentidos. Beraldi cuestionó la garantía del juez natural por la intervención de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli.

El TOF N°7 sostuvo que el expediente no muestra vicios. Rechazó las denuncias de maniobras extorsivas, presiones políticas y manipulación de los cuadernos originales. Estos forman parte de las pruebas.