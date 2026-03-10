El Gobierno ratificó la reforma por decreto de la VTV

Los vehículos 0 km pasarán su primera revisión a los 5 años del patentamiento, en vez de a los 3 años previos. Para autos de hasta 10 años, las inspecciones serán cada dos años y no anuales. Además, las autoridades ya no limitarán el número de talleres ni fijarán tarifas máximas o mínimas.

10 de Marzo de 2026

El Gobierno nacional rechazó el reclamo de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y de casi 30 empresas del sector. Así dejó firme la reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) mediante el Decreto 139/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Los cambios buscan minimizar trámites, plazos más largos y mayor apertura del mercado a concesionarias e importadores.

La medida ratifica los ejes de la modernización impulsada por el Decreto 196/25. Los vehículos 0 km pasarán su primera revisión a los 5 años del patentamiento, en vez de a los 3 años previos. Para autos de hasta 10 años, las inspecciones serán cada dos años y no anuales. Además, las autoridades ya no limitarán el número de talleres ni fijarán tarifas máximas o mínimas.

Los empresarios argumentaron que la extensión de plazos carece de sustento técnico y que inspeccionar autos en concesionarias genera conflictos de intereses. Sin embargo, el Ejecutivo descartó estos reparos. Explicó que los vehículos modernos ofrecen mayores garantías de seguridad, por lo que las revisiones frecuentes representan burocracia innecesaria.

El Gobierno respaldó su posición con datos internacionales. La mayoría de los siniestros viales surge de errores humanos como alcohol, exceso de velocidad o distracciones, no de fallas mecánicas. En la Unión Europea no existe exclusividad para inspecciones, siempre que se cumplan protocolos. La libre negociación de precios entre talleres y usuarios asegura, además, un valor justo. La reforma elimina también el Informe de Configuración de Modelo para vehículos modificados y delega la responsabilidad en el profesional matriculado.