Dos personas murieron al impactar su camioneta contra un colectivo penitenciario

10 de Marzo de 2026 13:01hs

Un choque fatal ocurrió este martes cerca del mediodía en la Autopista Rosario-Santa Fe. Una camioneta Fiat Toro colisionó violentamente con un ómnibus que transportaba agentes penitenciarios. Las dos personas en la camioneta murieron en el lugar.

Varios agentes penitenciarios sufrieron heridas, y las autoridades activaron un protocolo sanitario que incluyó el envío de un helicóptero. El tránsito quedó totalmente cortado en la zona del accidente, y ambas calzadas del trazado quedaron obstruidas, según confirmó la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El siniestro tuvo lugar a la altura del kilómetro 45, entre Oliveros y Maciel. La camioneta blanca de las víctimas fatales se partió en dos tras la colisión. El micro de la empresa Laguna Paiva perdió el control y terminó recostado contra la banquina.