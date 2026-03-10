Chubut llevó sus atractivos a Alemania

La Provincia participó de «ITB Berlin 2026», una de las ferias internacionales más importantes del mercado europeo donde se reúnen profesionales de más de 180 países, y participan más de 5.600 expositores de diferentes partes del mundo.

10 de Marzo de 2026 13:11hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, presentó su oferta turística provincial en la que es considerada una de las ferias líderes del sector a nivel mundial.

Concretamente entre el 3 y el 5 de marzo, Chubut fue representada por la licenciada Irina Grassmann, profesional argentina radicada en Alemania, especialista en Destination Marketing y periodista turística, en «ITB Berlín 2026», una de las ferias internacionales más importantes en la que se reúnen profesionales de más de 180 países.

En este marco, Chubut contó con un espacio en el stand institucional que presentó Argentina a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). En esta oportunidad participaron más de 5.600 expositores de diferentes partes del mundo.

En línea con la estrategia del gobernador Ignacio “Nacho” Torres de posicionar a la provincia como el principal destino de la Patagonia, a lo largo de la feria se destacó la buena recepción del público internacional al ver a Chubut como un destino sostenible, diverso y competitivo para cautivar al mercado internacional.

Presencia chubutense

En esta oportunidad la feria estuvo destinada exclusivamente a profesionales del sector, interesados en conocer las últimas novedades del mercado y concluir acuerdos comerciales.

La representante chubutense explicó que a lo largo de las tres jornadas mantuvo encuentros con casi 50 potenciales touroperadores, B2B y viajeros directos interesados en conocer los atractivos de la provincia.

«Logramos continuar las acciones originadas en la edición 2025, como así también generar nuevos vínculos», explicó Grassmann y remarcó que «el público alemán está interesado en visitar Patagonia durante el verano argentino, lo que sería el invierno europeo, y Chubut significa un destino muy atractivo por la diversidad de opciones y un calendario de fauna con el que cuenta a lo largo del año».

ITB Berlín 2026

La feria «ITB Berlín» es uno de los encuentros más importantes del sector turístico a nivel mundial. En su edición 2026 reunió a profesionales de más de 180 países, consolidándose como un espacio clave para conocer las tendencias del mercado, generar vínculos comerciales y fortalecer redes de trabajo dentro de la industria.

El evento contó con la participación de más de 5.600 expositores de diferentes partes del mundo, quienes presentaron una amplia oferta de destinos, servicios y desarrollos tecnológicos vinculados al turismo. Aerolíneas, hoteleros, operadores turísticos, representantes de destinos y agentes de viajes se dan cita cada año para promocionar, intercambiar y comercializar sus propuestas.

Este fue el 60º aniversario de la feria «ITB Berlín» que ya se ha consolidado como una de las ferias profesionales de viajes más grandes e influyentes del mundo.

