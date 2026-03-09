Super Walter TITAN: ingeniería argentina que marca tendencia en siembra de alta eficiencia

La industria nacional de maquinaria agrícola suma una nueva innovación con el lanzamiento de la Super Walter TITAN, una sembradora de concepto Air Drill desarrollada para responder a las demandas actuales de eficiencia, precisión agronómica y alta capacidad operativa. Diseñada y fabricada en Las Parejas Santa Fe, esta nueva máquina representa un salto tecnológico dentro del portfolio de la empresa y reafirma su premisa: ingeniería que marca tendencia.

9 de Marzo de 2026 10:35hs

La TITAN fue concebida para trabajar en planteos productivos de gran escala, combinando versatilidad y robustez. Posee 9 metros de ancho de labor y permite dos configuraciones principales: 47 líneas a 19,1 cm para cultivos de grano fino o 24 líneas a 38 cm para grano grueso, adaptándose así a diferentes esquemas de producción y rotaciones agrícolas.

Uno de los puntos clave del desarrollo es su tolva central de 11.000 litros de capacidad, diseñada para maximizar la autonomía durante la jornada de trabajo. El sistema admite dos configuraciones: tres compartimentos con distribución 50% fertilizante, 40% semilla y 10% semilla, o dos compartimentos con 60% fertilizante y 40% semilla, brindando flexibilidad en la estrategia de implantación y nutrición del cultivo.

La estructura de la máquina se basa en un chasis modular de tres secciones, compuesto por un centro fijo y alas plegables hacia arriba, lo que permite mantener dimensiones compactas para transporte. Además, incorpora dirección delantera basada en el principio de Ackermann, mejorando la maniobrabilidad en cabeceras y el seguimiento del implemento durante la operación.

En cuanto al sistema de siembra, los trenes montados sobre paralelogramos deformables con resortes reforzados aseguran una correcta copia del terreno. Cada cuerpo integra cuchilla turbo de 17 pulgadas y doble disco plantador de 16 pulgadas, junto a ruedas niveladoras, pisa grano de teflón y ruedas conformadoras, elementos que garantizan una implantación uniforme y una adecuada cobertura del surco.

La distribución de insumos se realiza mediante sistema neumático con turbina de accionamiento hidráulico, lo que permite mantener uniformidad en todo el ancho de trabajo. La máquina incorpora dosis variable hidráulica para semilla y fertilizante, mientras que en configuraciones de grano grueso la dosificación de semilla se gestiona mediante motores eléctricos, integrándose a esquemas de agricultura de precisión.

La fertilización se realiza en línea tanto en cultivos de fina como de gruesa, con posibilidad de doble fertilización en grano grueso mediante cuerpos delanteros, mejorando la disponibilidad de nutrientes en las etapas iniciales del cultivo.

Con una demanda aproximada de 260 HP y equipada con cubiertas de alta flotación, la Super Walter TITAN se posiciona como una sembradora pensada para maximizar productividad y eficiencia. Con este desarrollo, Super Walter reafirma su apuesta por la innovación tecnológica aplicada al agro argentino, consolidando una vez más su perfil de empresa pionera en soluciones de siembra de alto rendimiento.