Sistema de Rodadura TANDEM: estabilidad y maniobrabilidad en equilibri

Cestari presenta su nuevo sistema de rodadura TANDEM, diseñado para acoplados tolva autodescargables de hasta 30 toneladas. Conformado por un eje delantero fijo y un eje trasero direccional, el TANDEM combina marcha estable con seguimiento superior en giros, reduciendo el arrastre lateral y aumentando la seguridad en cada maniobra.
Principales beneficios
Estabilidad y control: marcha confiable en cosecha y transporte por caminos consolidados.
Maniobrabilidad destacada: el eje trasero direccional acompaña la trayectoria del tractor, reduciendo desgaste y mejorando la seguridad.
Retroceso facilitado: sistema de alineación/bloqueo que asegura control superior en marcha atrás.
Desempeño en terrenos blandos: distribución de carga que mejora flotación y avance en barro o rastrojos húmedos.
Cuidado del suelo y del ambiente: menor arrastre lateral en giros, con reducción de consumo y desgaste.
Economía operativa: bajo mantenimiento, menor desgaste de neumáticos y costo competitivo frente a sistemas más complejos.
Opciones de configuración
El sistema TANDEM puede adaptarse según el equipamiento del acoplado:
Neumáticos, suspensión, frenos y bloqueo direccional para retroceso. Con frenos opcionales, se potencia la seguridad en traslados con carga.
Una solución equilibrada
El TANDEM ofrece un compromiso ideal entre capacidad, maniobrabilidad y costo operativo, pensado para productores que buscan eficiencia en cosecha y transporte, con un tren de rodaje simple, pero con prestaciones sólidas en campo y caminos.