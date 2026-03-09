Sistema de Rodadura TANDEM: estabilidad y maniobrabilidad en equilibri

Continental en Expoagro 2026

Cestari presenta la Tolva S6 31.000 L TANDEM, equipada con el innovador sistema de rodadura TANDEM, diseñado para acoplados tolva autodescargables de hasta 30 toneladas. Conformado por un eje delantero fijo y un eje trasero direccional, el TANDEM combina marcha estable con seguimiento superior en giros, reduciendo el arrastre lateral y aumentando la seguridad en cada maniobra.
9 de Marzo de 2026 12:05hs
Cestari presenta su nuevo sistema de rodadura TANDEM, diseñado para acoplados tolva autodescargables de hasta 30 toneladas. Conformado por un eje delantero fijo y un eje trasero direccional, el TANDEM combina marcha estable con seguimiento superior en giros, reduciendo el arrastre lateral y aumentando la seguridad en cada maniobra.

Principales beneficios
 Estabilidad y control: marcha confiable en cosecha y transporte por caminos consolidados.
 Maniobrabilidad destacada: el eje trasero direccional acompaña la trayectoria del tractor, reduciendo desgaste y mejorando la seguridad.
 Retroceso facilitado: sistema de alineación/bloqueo que asegura control superior en marcha atrás.
 Desempeño en terrenos blandos: distribución de carga que mejora flotación y avance en barro o rastrojos húmedos.
 Cuidado del suelo y del ambiente: menor arrastre lateral en giros, con reducción de consumo y desgaste.
 Economía operativa: bajo mantenimiento, menor desgaste de neumáticos y costo competitivo frente a sistemas más complejos.

Opciones de configuración
El sistema TANDEM puede adaptarse según el equipamiento del acoplado: 

Neumáticos, suspensión, frenos y bloqueo direccional para retroceso. Con frenos opcionales, se potencia la seguridad en traslados con carga.

Una solución equilibrada
El TANDEM ofrece un compromiso ideal entre capacidad, maniobrabilidad y costo operativo, pensado para productores que buscan eficiencia en cosecha y transporte, con un tren de rodaje simple, pero con prestaciones sólidas en campo y caminos.

 

 

