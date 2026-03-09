”Probablemente Iberia esté en la mejor etapa de su historia” afirmó Víctor Moneo

Iberia es una compañía que sigue creciendo y posicionándose en los distintos mercados. Sin duda, uno de los principales retos será seguir consolidando nuestro liderazgo en conectividad entre América Latina y Europa, región en la que seguimos desplegando una mayor capacidad y Argentina es un mercado clave" sostuvo además Víctor Moneo, el Director Global de Ventas de Iberia en Sentí Argentina por AM 590 Radio Continental en el programa de Ricardo Seronero.

9 de Marzo de 2026 12:57hs

Por Ricardo Seronero

Durante junio, julio y agosto de 2026, la ruta tendrá cuatro vuelos diarios a Buenos Aires, una cifra que representa un nuevo máximo en la capacidad del mercado y coincide con el ochenta aniversario de la conexión aérea entre ambas capitales.

Este aumento de plazas se concentra en mercados clave, como Argentina, la operativa a la capital del país se elevará hasta 23 frecuencias semanales, frente a las 21 actuales, por lo que se convertirá en el primer destino de largo radio de la compañía en superar los tres vuelos diarios.

En este caso, la ruta Madrid/Buenos Aires funciona como puerta de entrada no solo desde España sino desde más de un centenar de destinos europeos conectados por la compañía.

Víctor Moneo ha ocupado distintas responsabilidades en Iberia, la última como director de Alianzas y Acuerdos Estratégicos, donde realizó una gran labor impulsando la relación de la marca con otras aerolíneas, gobiernos extranjeros y otras instituciones. Previamente, se desempeñó como Director Comercial para América Latina y Director de Ventas en España para Iberia y British Airways. Anteriormente fue director comercial del negocio de aeropuertos de Iberia y, antes, responsable de Agencias y Touroperadores.

Víctor Moneo es licenciado en CC. Empresariales, técnico en Empresas y Actividades Turísticas, máster en Dirección Comercial por ESADE y también en Organización y Ventas por el ESIC.

