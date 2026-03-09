Pedro Noel Irey SRL, más de 36 años acompañando al productor ganadero

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector, nuestra firma consignataria de hacienda realizan remates físicos de hacienda de manera semanal en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, así como remates televisados mensualmente de Invernada y Cría.

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector, nuestra firma consignataria de hacienda desarrolla su actividad desde la ciudad de Brandsen, provincia de Buenos Aires, donde se encuentra ubicada su casa Central, en calle Ferrari 91.

Desde nuestros inicios nos dedicamos a la comercialización de hacienda en forma directa, brindando a productores y clientes distintas alternativas de venta y compra en el mercado ganadero. Realizamos remates físicos de hacienda de manera semanal en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Brandsen, Vieytes, Ranchos, Las Flores, Ayacucho, Tres Arroyos y General Lavalle, acercando oportunidades comerciales a productores de diferentes regiones.

Asimismo, organizamos remates televisados mensuales de invernada y cría, que permiten ampliar el alcance de las operaciones y conectar a vendedores y compradores de todo el país. Nuestra empresa también participa diariamente en el Mercado Agroganadero junto a la firma Irey Izcurdia y Cía., uno de los principales ámbitos de referencia para la comercialización de hacienda en la Argentina.

A lo largo del año desarrollamos además remates especiales de reproductores, acompañando a cabañas y productores en la difusión y comercialización de genética de calidad. Para fortalecer nuestro servicio, contamos con una amplia red de representantes distribuidos en zonas estratégicas del país, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes una extensa cartera de opciones comerciales, asesoramiento permanente y cercanía con cada productor.