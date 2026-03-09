Murió atropellado un hombre en la estación Devoto de la línea San Martín

Ocurrió en el paso bajo nivel de la calle Nueva York, en el cruce con Ricardo Gutiérrez, alrededor de las 7. La colisión provocó demoras en la línea San Martín hacia Cabred, y generó caos en el barrio.

9 de Marzo de 2026 11:33hs

Un hombre murió esta mañana atropellado por una formación de la línea San Martín en la Estación de Devoto. El incidente ocurrió en el paso bajo nivel de la calle Nueva York, en el cruce con Ricardo Gutiérrez, alrededor de las 7.

Personal del SAME acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de la víctima. Además, bomberos y policías trabajaron en el sitio para controlar la situación.

La colisión provocó demoras en la línea San Martín hacia Cabred. Las formaciones continuaron operando por vías alternativas, aunque el servicio no se interrumpió por completo.

El accidente generó caos en el barrio. Vecinos recordaron un suceso similar de 2014, cuando dos personas fallecieron en el paso a nivel de Joaquín V. González tras el choque de su auto contra un tren.