Massey Ferguson renueva su rol como cosechadora oficial de Expoagro 2026

MASSEY FERGUSON anuncia su participación en Expoagro 2026 como Cosechadora Oficial, reafirmando su posicionamiento como una marca referente en soluciones de cosecha orientadas a la eficiencia operativa, la calidad del grano y la confiabilidad a largo plazo.

9 de Marzo de 2026 10:13hs

La presencia de la marca en la principal exposición agroindustrial del país estará enfocada en destacar los atributos técnicos que definen su propuesta en cosecha: un sistema de trilla y separación optimizado que permite un tratamiento preciso del cultivo, minimizando pérdidas y daños mecánicos, y asegurando como resultado un grano limpio, íntegro y de alta calidad comercial.

Otro de los ejes centrales será la gestión simple, diseñada para facilitar el trabajo diario del operador. La lógica de comandos claros, el acceso ágil a los ajustes operativos y la automatización de funciones clave contribuyen a una mayor productividad desde el primer día de trabajo, reduciendo la complejidad operativa incluso en condiciones exigentes.

Asimismo, Massey Ferguson pondrá en valor el respaldo permanente de la marca como un diferencial estratégico en la decisión de inversión. La red de servicio técnico especializado, el acompañamiento continuo y la disponibilidad de soporte durante toda la vida útil de la máquina brindan previsibilidad y tranquilidad al productor y al contratista.

“En cada campo hay una historia que se construye con meses de trabajo, planificación y confianza en lo que se hace. Cuando llega el momento clave de la cosecha, ese esfuerzo se transforma en grano y exige una aliada a la altura. Por eso, en Expoagro 2026, la protagonista es nuevamente roja”, expresó Sergio Karin, Director Comercial de Massey Ferguson para Hispanoamérica.

Con esta participación, Massey Ferguson reafirma su compromiso con el campo argentino y con quienes lo hacen posible. Una marca que acompaña cada campaña con tecnología, respaldo y confianza, cuidando lo más valioso en el momento clave: el corazón de tu cosecha.

#MasseyFerguson #BornToFarm #Expoagro2026

#EnElCampoMassey #ElCorazónDeTuCosecha

Acerca de Massey Ferguson

En Argentina, la historia de MF arranca en 1969 en la localidad santafesina de Granadero Baigorria, con la producción de tractores para el mercado local y América latina. Desde mediados de los 80 se comercializan las cosechadoras MF 3690 y MF 5650 con un éxito absoluto. En los 70, 80 y hasta fines de los 90 se producen líneas de tractores nacionales que pusieron a la marca en el liderazgo del mercado local. En 2013 se inaugura una nueva planta en el partido bonaerense de General Rodríguez, con la fabricación de tractores de la serie MF 7000 y luego la reconocida MF 4200. En sus 178 años de historia Massey Ferguson, marca global de AGCO, ha fabricado en el mundo más de 5 millones de tractores y 350.000 cosechadoras

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) es un líder global en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor a los agricultores y clientes OEM a través de su portafolio de marcas diferenciadas, que incluye marcas de renombre como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx y Valtra®. La línea completa de equipos, soluciones de agricultura inteligente y servicios de AGCO, ayuda a los agricultores a proveer alimentos para nuestro mundo de manera sostenible . Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, Estados Unidos, AGCO tuvo ventas netas de aproximadamente 14,4 mil millones de dólares en el año 2023. Para obtener más información, visite www.AGCOcorp.com. Para recibir noticias de la empresa, información y eventos, síganos en X: @AGCOCorp. Para recibir noticias financieras en X, síganos con el hashtag #AGCOIR.