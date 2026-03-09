Las ventas minoristas de las pymes cayeron 5,6% interanual en febrero: diez meses consecutivos de contracción

La CAME reportó una mejora mensual del 2,6% respecto de enero. Seis de los siete rubros monitoreados registraron caídas interanuales. Sólo Farmacia creció un 0,3%.

9 de Marzo de 2026 08:57hs

Las ventas minoristas de las pymes cayeron un 5,6% interanual en febrero y acumulan diez meses consecutivos de contracción. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reportó una mejora mensual del 2,6% respecto de enero. El indicador acumula una retracción del 5,2% en lo que va del año y confirma la tendencia negativa, pese a repuntes estacionales.

Seis de los siete rubros monitoreados registraron caídas interanuales. Los sectores más afectados fueron Bazar y decoración, con un 14,4% menos; Perfumería, con un 10,7% abajo, y Alimentos y bebidas, con un 8,7% de baja. Sólo Farmacia creció un 0,3% en doce meses y se convirtió en la excepción.

El consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto familiar antes del inicio de clases. Las restricciones presupuestarias impulsaron una demanda selectiva hacia ofertas y financiamiento para sostener las ventas. Los comercios enfrentaron presiones en la rentabilidad por el alza de costos operativos y la carga tributaria, lo que limitó márgenes e inversiones.

El 52,6% de los propietarios declaró una situación estable interanual, aunque bajó seis puntos frente a enero de 2026. El grupo que percibe deterioro creció al 38,8%. Las expectativas a un año se dividen: el 46,6% prevé estabilidad, el 42,9% una mejora y el 10,5% un retroceso.