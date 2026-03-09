La Pampa lanzó la temporada de brama 2026 en Parque Luro

Se realizó el lanzamiento oficial de la temporada de brama 2026 en la Reserva Provincial Parque Luro, uno de los eventos naturales y turísticos más importantes de la provincia de La Pampa. El secretario de Turismo Saúl Echeveste destacó que. “Durante estos días la naturaleza pampeana nos brinda la posibilidad de poder disfrutar de un evento único e inigualable que es la brama del ciervo colorado. La brama realmente es un sello turístico de la provincia de La Pampa”, expresó el funcionario.

9 de Marzo de 2026 12:33hs

Por Ricardo Seronero

El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Mayoral, el secretario de Turismo Saúl Echeveste, el diputado provincial Federico Ortiz, el secretario de Cultura Pablo Lucero, además de autoridades provinciales y referentes del sector turístico de distintas localidades pampeanas.

Durante el lanzamiento, Echeveste destacó el valor natural y turístico del fenómeno que cada año atrae a visitantes de todo el país. “Durante estos días la naturaleza pampeana nos brinda la posibilidad de poder disfrutar de un evento único e inigualable que es la brama del ciervo colorado. La brama realmente es un sello turístico de la provincia de La Pampa”, expresó el funcionario. En ese sentido, remarcó que este fenómeno natural también invita a reflexionar sobre la relación con el ambiente. “Todos los años nos enseña que la naturaleza tiene su tiempo, que tiene su fuerza y que tiene su sabiduría y nosotros como comunidad tenemos que protegerla, cuidarla y entenderla”, señaló. Además, destacó la importancia de que el Estado continúe impulsando políticas públicas que articulen turismo, cultura, producción y educación.

Durante su intervención también invitó a visitantes y pampeanos a conocer una nueva propuesta dentro del parque denominada “El Castillo Vivo”, una actividad que busca combinar patrimonio histórico y experiencias turísticas innovadoras. Finalmente, agradeció el trabajo de las y los trabajadores de la Reserva y del equipo de la Secretaría de Turismo. Tras las declaraciones oficiales, se realizaron guiadas especiales por los senderos del Parque, en las que actores y actrices recrearon personajes de la época del estanciero Pedro Luro, aportando una puesta en escena que permitió a los visitantes conocer cómo funcionaba el lugar en sus orígenes. A su vez, los guías brindaron información sobre el fenómeno natural de la brama.

La brama es el período de celo del ciervo colorado, durante el cual los machos emiten potentes sonidos para atraer a las hembras y marcar su dominio frente a otros machos. Estos bramidos pueden escucharse a varios kilómetros de distancia y marcan el inicio de la temporada de apareamiento, ofreciendo un espectáculo natural único para los amantes de la fauna. La Reserva Provincial Parque Luro, un área natural protegida de aproximadamente 7.600 hectáreas, es uno de los principales escenarios donde se puede observar este fenómeno. Además de los ciervos colorados, el lugar alberga una rica biodiversidad que incluye pumas, zorros pampeanos y una amplia variedad de aves.

Quienes visitan el Parque también pueden recorrer senderos interpretativos, conocer el histórico castillo del lugar y disfrutar de la gastronomía regional en el restaurante del predio, consolidando a Parque Luro como uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Provincia durante esta época del año.



