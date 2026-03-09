La inflación de febrero fue del 2,6% en CABA

La categoría de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" lideró los aumentos con un 5,9%. Le siguió "Seguros y servicios financieros" con un 5%. El acumulado interanual llegó a 32,4%.

La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó un 2,6% mensual en febrero. Este valor marca una desaceleración frente al 3,1% de enero. Así, la variación interanual llegó al 32,4%, según informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos del territorio porteño (IDECBA).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 5,7% en los dos primeros meses de 2026. Este dato surge en la misma semana en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará la inflación nacional. El gobierno de Javier Milei anticipa una desaceleración en ese informe del jueves.

La categoría de "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" lideró los aumentos con un 5,9%. Le siguió "Seguros y servicios financieros" con un 5%. Otras divisiones destacadas incluyen "Equipamiento y mantenimiento del hogar" (3,1%), "Salud" (3%) y "Alimentos y bebidas no alcohólicas" (2,9%).

"Información y comunicación" subió un 2,4%, mientras que "Cuidado personal, protección social y otros productos" registró un 2,3%. Educación avanzó un 1,7%, restaurantes y hoteles un 1,5%, y bebidas alcohólicas y tabaco un 1,3%. Prendas de vestir y calzado no variaron, y transporte cayó un 0,4%. Las subas en vivienda, alimentos, salud, restaurantes e información explican 2,24 puntos porcentuales del total.