Jacto Argentina dirá presente en Expoagro con innovaciones tecnológicas y nuevos lanzamientos

Jacto, empresa multinacional de maquinaria, servicios y soluciones agrícolas, participará de la edición 2026 de Expoagro, una muestra que este año celebra su 20° aniversario y que para la compañía tiene un significado especial. Presente de manera ininterrumpida desde la primera edición, Jacto considera a Expoagro un espacio estratégico para el lanzamiento de su año comercial y para el fortalecimiento del vínculo con productores y concesionarios.

9 de Marzo de 2026 10:26hs

Equipos autopropulsados hasta portátiles, además de drones para aplicaciones agrícolas y un conjunto de soluciones en Agricultura de precisión

De cara a 2026, Jacto presentará importantes innovaciones tecnológicas embarcadas en sus líneas de Pulverizadores y fertilizadoras automotrices y de arrastre para cultivos tradicionales y la linea de pulverizadores de tres puntos y tipo tubo para las economías regionales. Como es habitual, también habrá novedades en las líneas de drones DJI, con la presetnacion de los Agras T100 y T70P y todo un paquete de tecnología y servicios de conectividad ofrecido por Jacto Next, la unidad de Jacto de Agricultura de precision.

Un porfolio amplio para atender todas las necesidades de cultivos. Las novedades estarán orientadas a mejorar la productividad, aumentar la capacidad de trabajo y maximizar la precisión en las aplicaciones, un aspecto cada vez más determinante en la agricultura actual.

En las lineas de Jacto portátiles presentaremos nuevos productos para las economías regionales, como las nuevas mochilas eléctricas a baterias, nuevos modelos de podadoras manuales, tijeras de poda y hachas.

Tendencias que marcan el rumbo de un sector innovador

Desde Jacto destacan que el productor agrícola argentino es un referente regional siempre un paso adelante en adopción tecnológica.

En pulverización y fertilización, el productor demanda aplicaciones cada vez más sitio-específicas, impulsadas por el uso de productos más selectivos y de mayor valor, donde la precisión resulta imprescindible.

En este sentido, se consolida el uso de prescripciones basadas en imágenes con drones, la aplicación localizada de productos, corte pico por pico con tecnología PWM, junto con una mayor exigencia en trazabilidad y gestión de las operaciones a través de la telemetría embarcada. La automatización de tareas con el repetidor de operaciones de Jacto también aparece como un eje central de las innovaciones que aceran el futuro a la actualidad.

En Fertilización presentarán al gigante de la linea automotriz, la Uniport 8030 NPK, con tolva de 8000 kg, motor delantero para mejor tracción y una capacidad de aplicación de hasta 50 metros con corte de 12 secciones automático, una innovación de Jacto única en el mercado para este tipo de máquinas.

Expoagro como punto de partida del año comercial

Para Jacto, Expoagro representa el punto de partida del año comercial. “Las expectativas son enormes. El ánimo del productor es bueno, se espera una buena cosecha que ojalá sea récord, y contamos con tecnologías y productos que ayudan a producir más y de manera más sustentable, además de brindar herramientas financieras y descuentos ajustadas a este contexto. Todo apunta a que será una edición exitosa para Jacto”, destacó Marcelo Blanco, gerente comercial de Jacto.

La muestra es considerada por la empresa como la principal vidriera del Agro, donde el productor comienza a pensar en las inversiones para la próxima campaña, potenciado además por la fuerte capacidad de promoción y convocatoria del Grupo Expoagro.

Un stand pensado para estar cerca del productor

En su stand, Jacto ofrecerá una experiencia integral, donde los visitantes podrán interactuar con las tecnologías en funcionamiento, de punta a punta. El espacio estará pensado para el intercambio directo donde los productores podrán sentarse con promotores comerciales y vendedores para diseñar su mejor estrategia de inversión, previo a haber “palpado” el producto. Tambien pordra capacitarse con el equipo técnico y plantear inquietudes o necesidades concretas.

“El objetivo es estar cerca del productor, codo a codo, ofreciendo soluciones reales”, remarcó Blanco.

Objetivos de una edición histórica

Durante la muestra, Jacto buscará atender de manera diferencial a sus clientes actuales con un stand totalmente renovado y fortalecer el vínculo con potenciales usuarios, concretar negocios y afianzar el trabajo conjunto con su red de concesionarios. Al mismo tiempo, la empresa apunta a que Expoagro 2026 sea un trampolín para un gran año comercial y una oportunidad para celebrar junto a la organización evento los 20 años de una historia compartida, con récord de visitantes y ventas.