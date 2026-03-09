Esperan una producción de girasol de 6,2 millones de toneladas

En la última semana de labores a campo, el cultivo alcanzó un progreso intersemanal de 2,8 % cubriendo el 33,8 % del área apta.

12 de Marzo de 2026 21:00hs

En la última semana las labores, el girasol alcanzó un progreso intersemanal de 2,8 % cubriendo el 33,8 % del área apta. Este progreso se da a partir del inicio de la cosecha en el Núcleo Sur y Norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, con rendimientos de entre 25 y 30 qq/Ha en promedio, y primeros lotes del Sur de Córdoba, San Luis y sur de La Pampa y Buenos Aires, con rendimientos variables, de entre 15 y 25 qq/Ha.

El rinde promedio asciende a 23 qq/Ha, arrojando un volumen recolectado de 2,08 MTn hasta el momento.

Dado que todavía resta por cosechar 2/3 del área de la oleaginosa, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, sostiene su proyección de producción en 6,2 MTn.