El petróleo superó los US$ 100, y el Brent rozó los US$ 120

La escalada bélica vinculada al conflicto elevó el crudo a sus máximos en al menos cuatro años. Las bolsas asiáticas perdieron un 5% promedio en el primer día hábil de la semana, a causa de la guerra en Asia Occidental.

9 de Marzo de 2026 08:45hs

Las principales bolsas asiáticas cayeron más del 5% al inicio de la segunda semana de guerra en Medio Oriente. Esto ocurrió tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. El precio del barril de petróleo superó los 100 dólares por primera vez en cuatro años.

En la mañana argentina, el Brent cotizaba a 119,46 dólares y el WTI a 119,43 dólares. Ambos referencias subieron un 12% respecto al cierre del viernes anterior. La escalada bélica vinculada al conflicto elevó el crudo a sus máximos en al menos cuatro años.

Durante la madrugada argentina, el Brent escaló un 25% y rozó los 120 dólares. El malestar se extendió a Europa y los futuros de Wall Street, que registraron pérdidas similares. El índice Nikkei 225 de Japón y el KOSPI de Seúl lideraron las caídas con más del 5%.

El alza del petróleo respondió a nuevos ataques del fin de semana. Bahréin denunció un asalto iraní a una planta de desalinización clave para el agua potable en el Golfo. Israel, por su parte, bombardeó depósitos de crudo en Teherán, generó lluvia negra, columnas de humo y alertas ambientales.