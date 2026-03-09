El campo se prepara para una revelación histórica. Agrometal anticipa una sorpresa que cambiará las reglas en Expoagro

No se trata solo de tecnología, sino de una nueva forma de entender el campo hoy, reconociendo que el esfuerzo de quien siembra merece una respuesta mucho más potente.

9 de Marzo de 2026 09:31hs

Quienes conocen Agrometal saben que la empresa de Monte Maíz no se detiene nunca, pero este año el ambiente es distinto. Se nota que están trabajando en algo que va más allá. Hay una sensación de cambio de etapa, de una renovación que busca conectar de otra manera con el productor, esto ya lo sentimos el año pasado con la incorporación del nuevo CEO.

Ahora la empresa está preparando un desembarco en Expoagro que promete ser un quiebre en su historia. No se trata solo de tecnología, sino de una nueva forma de entender el campo hoy, reconociendo que el esfuerzo de quien siembra merece una respuesta mucho más potente.

Preguntas y Respuestas

? ¿Por qué Agrometal habla de un cambio de era en esta edición de Expoagro?

Porque no queremos que sea un lanzamiento más. Sentimos que el productor está cansado de ver siempre lo mismo y nosotros nos pusimos el desafío de sorprenderlo de verdad. Estamos preparando una propuesta que marca un antes y un después en cómo nos mostramos y cómo acompañamos al que trabaja la tierra.

? ¿Qué es lo que va a encontrar el productor cuando llegue al stand?

Va a encontrar una marca que lo escucha de otra manera. Se viene una evolución muy importante en nuestra identidad y una nueva dimensión de siembra que todavía no hemos mostrado. Queremos que el impacto sea ahí, en vivo, para que se entienda la magnitud de lo que estamos proponiendo para esta campaña.

? ¿Se puede adelantar algún detalle técnico de lo que se viene?

Por ahora preferimos mantener la sorpresa, pero sí podemos decir que estamos enfocados en solucionar los problemas que realmente le quitan el sueño al productor, como los tiempos de traslado y la eficiencia en el lote. Lo que viene es grande.

Cierre e información de la Expo: La invitación es abierta para todos los que quieran conocer esta nueva etapa de la marca. Lo más importante se termina de revelar en Expoagro, en el Predio Ferial de San Nicolás, del 10 al 13 de marzo. Visitá el stand de Agrometal de 08.30 a 18.30 horas para ser parte de todas las novedades de este año de Agrometal.