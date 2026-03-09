Colalao del Valle celebró la Vendimia y consagró al vino tucumano como protagonista de los Valles Calchaquíes

Por primera vez, las bodegas que componen la emblemática ruta enoturística de la provincia de Tucumán se reunieron en un mismo punto para celebrar la producción de una bebida que empieza a ganar terreno a nivel nacional e internacional. “No será la última, sino que serán muchas fiestas más, porque así nos pide la gente con tanta alegría, tanta felicidad, que hoy no es solo una Fiesta de la Vendimia, es mostrar nuestras raíces, nuestra cultura”, dijo el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya.

Bajo el cielo abierto de los Valles Calchaquíes en la provincia de Tucumán, la Plaza Miguel Critto de Colalao del Valle, fue escenario de una noche inolvidable: la celebración de la Vendimia que reunió a productores, artistas, vecinos y visitantes en torno a una de las expresiones más auténticas de la identidad tucumana.

Con una gran convocatoria de público que colmó el espacio central de la localidad, la fiesta reafirmó el crecimiento y la proyección de la Ruta del Vino de Altura, que por primera vez reunió a 16 bodegas en un mismo punto para compartir sus etiquetas con tucumanos y turistas en una experiencia pensada para celebrar el trabajo de los productores y el carácter único del vino nacido en los Valles.

Participaron: Finca Albarrosa, Arcas del Tolombón, Río de Arena, Luna de Cuarzo, Finca La Churita, Vertientes Tintas, Viñas del Chañar, Chico Zossi, Finca La Orilla, Altos La Ciénaga, Bodega Comunitaria Los Amaicha, Bodega Los Talas, Finca Don Eduardo, Cooperativa Agroindustrial Los Zasos, Bodega Los Quilmes y Bodega Fortaleza.

La celebración contó con la presencia del presidente, la vicepresidenta y el secretario general del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, Inés Frías Silva y Marcos Díaz, quienes acompañaron esta noche especial junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el vicepresidente del Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), Juan Casañas; el comisionado comunal de Colalao del Valle, Gerardo Gustavo Morales; y el representante de la provincia ante el CFI, Pedro Sandilli, entre otras autoridades.

Los representantes del Gobierno de Tucumán, junto a productores y público en general, formaron parte de la solemne Ofrenda a la Pachamama, que dio el puntapié inicial de una jornada memorable, en agradecimiento a la responsable de brindar las virtudes que luego se transforman en un trago de calidad: la Madre Tierra.

“Agradecer a quien nos impulsa a llevar a cabo este tipo de actividades que es el gobernador Osvaldo Jaldo, y trabajamos todos juntos, ustedes ven que está todo el Gobierno presente. El ministro Darío Monteros, de Interior, también hizo un gran aporte para que pueda llevarse a cabo esto”, dijo Amaya. El titular de Turismo augura que esta “no será la última, sino que serán muchas fiestas más, porque así nos pide la gente con tanta alegría, tanta felicidad, que hoy no es solo una Fiesta de la Vendimia, es mostrar nuestras raíces, nuestra cultura”.

Experiencia completa

Durante la jornada, el público pudo recorrer los stands de las bodegas participantes, degustar las distintas etiquetas del vino tucumano y descubrir de cerca el trabajo que sostiene la producción vitivinícola en altura, una actividad que en los últimos años se consolidó como uno de los grandes emblemas turísticos de la provincia. También hubo juegos donde el público puso a prueba su conocimiento sobre el vino tucumano para ganar premios especiales.

La experiencia se completó con la presencia de los productos regionales que integran la Ruta del Artesano, otra de las insignias culturales de los Valles Calchaquíes, donde manos tucumanas transforman materia prima local en piezas únicas que reflejan la tradición y la identidad del territorio.

“Este evento realmente es algo maravilloso y creo que es un sueño cumplido. Hace un rato hablaba con un par de bodegueros y hablábamos de esto, de que en este momento es un hecho histórico, pues estamos realmente plantando la piedra basal de esta primera, de esta Fiesta de la Vendimia que vino para quedarse”, apuntó Frías Silva.

La noche tuvo ritmo

La música y el espectáculo también tuvieron un lugar central en la celebración. Sobre el escenario principal desfilaron artistas de gran convocatoria como La Yunta, Cecilia Paliza, Oscar Godoy, Los Papachos y CircusR40, quienes aportaron ritmo y emoción a una velada que se extendió hasta la medianoche entre brindis, encuentros y el inconfundible clima festivo del valle.

El evento fue fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de Tucumán, el Ente Tucumán Turismo, la comuna de Colalao del Valle, la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), consolidando una propuesta que busca fortalecer la cultura del vino tucumano y proyectarla hacia visitantes de todo el país.

Se ratificó el convenio con Yocavil

Por la noche, y en el escenario principal, las autoridades firmaron, junto a sus pares catamarqueños de los municipios de Santa María, San José, Hualfín y San Fernando,, la ratificación del convenio que une la oferta del Valle Calchaquí con la del Valle de Yocavil, dándole nacimiento a un nuevo producto que se denominará Corredor de los Valles Místicos. En ese sentido, Amaya, quien suscribió junto a la intendenta de Santa María Érica Inga, señaló que “la unión hace a la fuerza” entre dos provincias hermanas, y que dentro de las opciones que ofrecerá el flamante circuito, el vino cumplirá un rol protagónico.

Brindis solidario

Con un valor de $15.000, los asistentes accedieron a una copa oficial sublimada de la fiesta y a degustaciones de etiquetas de hasta cuatro bodegas, en una experiencia que combinó turismo, producción local y cultura. Los fondos recaudados, además, tendrán un destino solidario: serán destinados a la reparación de la cúpula de la iglesia de Colalao del Valle, contribuyendo a preservar el patrimonio del pueblo y a seguir fortaleciendo el desarrollo turístico de la región.

La Vendimia en Colalao del Valle dejó una huella profunda en el calendario festivo tucumano. Entre copas alzadas, música y paisajes imponentes, la celebración confirmó que el vino de altura no solo expresa el carácter de la tierra que lo produce, sino que también construye comunidad, identidad y futuro.

