Cestari en Expoagro 2026: 99 años de industria en los 20 años de la muestra

Con casi un siglo de historia industrial, la firma volverá a marcar tendencia en el rubro de tolvas y acoplados con lanzamientos, desarrollos patentados y equipos actualizados pensados para mejorar la productividad en el campo.

9 de Marzo de 2026 09:36hs

En marzo, Cestari dirá presente en una nueva edición de Expoagro, en un año especial en el que la exposición celebra su 20° aniversario. Con casi un siglo de historia industrial, la firma volverá a marcar tendencia en el rubro de tolvas y acoplados con lanzamientos, desarrollos patentados y equipos actualizados pensados para mejorar la productividad en el campo.

En el stand 300, productores y contratistas podrán conocer la nueva generación de tolvas autodescargables. Entre las principales novedades se destaca la Tolva Cestari Tridem, con sistema de rodadura de tres ejes y seis ruedas. Esta configuración aporta mayor capacidad de carga, estabilidad y tracción en terrenos difíciles, optimizando el transporte de granos, reduciendo tiempos de carga y descarga y mejorando la seguridad operativa. En esta edición, además, Cestari participa como sponsor oficial de tolvas.

Otra unidad que promete atraer miradas es la Tolva Cestari 4WS (Four Wheel Steering), con cuatro ruedas directrices para un radio de giro excepcional —hasta 7,5 metros—, gran estabilidad durante el traslado y máxima maniobrabilidad dentro y fuera del lote. Esta tecnología podrá verse también en acción en el Tecnódromo, con demostraciones a campo.

La seguridad suma un capítulo clave con el Accionamiento Seguro del Tubo de Descarga, un sistema desarrollado y patentado por Cestari que evita la apertura o cierre del tubo mientras la barra cardánica se encuentra en movimiento. Con comando electro-hidráulico (sensor inductivo y electroválvula), contribuye a prevenir roturas por maniobras incorrectas y mejora la disponibilidad del equipo en plena cosecha.

En línea con el compromiso ambiental, Cestari presentará su Tolva Sustentable, con recubrimientos base agua y altos sólidos, desarrollados junto a Sherwin Williams a través de MC Pinturas. Además, exhibirá la Tolva Cestari Track, equipada con orugas de goma Soucy STECH 990, con una superficie de pisada equivalente a siete neumáticos 850/65 R32 por lado.

En este marco, la empresa estará presente como representante oficial de Soucy en Argentina y mostrará el nuevo modelo de orugas para cosechadoras STECH 1000G.

Completando la propuesta, se podrá ver el Acoplado Cestari B1 20.000 L para semillas y fertilizantes, con novedades de diseño y prestaciones: cinta transportadora con bandas de goma para una logística más conveniente y productiva, y componentes en acero inoxidable que elevan la resistencia a la

corrosión, la higiene y la sustentabilidad, sin necesidad de pintura.

Y como parte de esta edición aniversario, Cestari llegará con una novedad sorpresa: una primicia pensada para seguir elevando el estándar en soluciones de cosecha y movimiento de granos, que se revelará durante la muestra.

Son 99 años de apostar a la industria local, provincial y nacional. Son 98 años de confiar en nuestro presente y de seguir invirtiendo en nuestro futuro. Somos 4 generaciones que seguimos confiando en la grandeza del campo argentino, del productor y del contratista argentinos. Y sobre todo confiamos en nuestra calidad para exportarla a más de 40 países, de los 5 continentes.

Somos Cestari, seguimos escribiendo la historia.