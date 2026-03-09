Banco de La Pampa: tu crecimiento es nuestra huella

Llegamos con una propuesta integral de financiamiento pensada para potenciar cada proyecto productivo.

9 de Marzo de 2026 09:49hs

Como cada año, el Banco de La Pampa dice presente en la Expoagro 2026, reafirmando su compromiso con el crecimiento del campo argentino.

Bajo el lema “Tu crecimiento es nuestra huella”, llegamos con una propuesta integral de financiamiento pensada para potenciar cada proyecto productivo. A través del Préstamo Compre Pampeano, Convenios de Complementación Comercial - para acceder a la compra de maquinaria agrícola de marcas líderes - y la consolidada Tarjeta Caldén Agraria, ofrecemos herramientas concretas para que productores y empresas sigan

invirtiendo, creciendo y haciendo negocios.

En conjunto con el Ministerio de la Producción, contaremos con un imponente espacio de 1.200 m² donde más de 25 empresas de la Unión Industrial de La Pampa (UNILPA) exhibirán toda su capacidad productiva, acercando innovación, tecnología y nuevas oportunidades comerciales.

Expoagro es el punto de encuentro estratégico del agro argentino. Por eso, el Banco de La Pampa complementa su propuesta con financiación para maquinaria agrícola con más de 60 marcas líderes y beneficios exclusivos con la Tarjeta Caldén Agraria durante la “Semana Expoagro”, impulsando la actividad en toda la zona de influencia agroindustrial.

Los esperamos en el Stand Nº 767, donde podrán gestionar la solicitud de crédito de manera presencial y acceder a bonificaciones especiales vigentes únicamente durante la Semana Expoagro.