“Argentina es protagonista del turismo deportivo mundial” sostuvo Scioli desde Bariloche

9 de Marzo de 2026 12:30hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, participó en Bariloche del cierre de una nueva edición del Mundial de Motocross MXGP Argentina YPF. Estuvieron presentes el gobernador provincial Alberto Weretilneck, el intendente de Bariloche, Walter Cortés y el secretario de Turismo municipal, Eric Guzmán.

“Bariloche recibió al mundo del Motocross, en sintonía con lo que impulsa el presidente Javier Milei: más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo. Hay que ser innovadores y creativos para continuar este impulso”, sostuvo el Secretario nacional.

“El impacto en la ciudad y en el Parque Nacional Nahuel Huapi demuestra una vez más la grandeza que tiene nuestro país”, completó Scioli.

La competencia marcó el comienzo de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y se transmitió en más de 130 países, con una audiencia estimada de 600 millones de personas.

Bariloche es la única ciudad elegida en todo el continente para ser sede del certamen internacional en la temporada 2026. Este tipo de eventos consolida el posicionamiento del país como organizadora de eventos, además de generar impacto económico en la economía local e impulsar la gastronomía, el comercio y los alojamientos.

Durante dos días, el circuito recibió a 80 pilotos de la disciplina de distintas categorías y lugares del mundo y más de 10 mil espectadores en cada jornada del evento.



Se viene el Mundial de Natación en Aguas Heladas 2028



En la ciudad de Oulu, la delegación Argentina participó del tradicional traspaso de la bandera del campeonato desde Finlandia hacia la Argentina, marcando el inicio del camino hacia la próxima edición del mundial que tendrá como sede a la ciudad de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, en el Parque Nacional los glaciares, y que marcará un hecho inèdito e histórico para el deporte nacional e internacional.

Más de 2.000 nadadores de distintas nacionalidades, junto a sus delegaciones y acompañantes, viajarán a la Argentina para participar del evento. La sede del campeonato será el Parque Nacional Los Glaciares en Santa Cruz.

Desde esta ciudad, en el programa Sentiargentina por AM 590 Radio Continental, habló en vivo Carlos Federico Mascias, diplomático argentino de carrera, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina en Finlandia, país nórdico ubicado en el norte de Europa, sobre este hecho que reviste un valor histórico para la disciplina, ya que será la primera vez en más de 30 años que este campeonato se proyecta fuera de los países nórdicos, trasladando la sede hacia la Patagonia Argentina.



Una verdadera fiesta en Oceanman Argentina 2026



El lago de Embalse del Río Tercero en la provincia de Córdoba, fue escenario de una nueva edición del Oceanman Argentina 2026, una competencia que convocó a más de 1.500 nadadores provenientes de provenientes de más de 25 países.



Oceanman es mucho más que una competencia: es una verdadera celebración del deporte, el esfuerzo y la superación. Es una experiencia única.



El intendente de Embalse, Mario Rivarola, valoró el acompañamiento provincial y el trabajo articulado con los municipios vecinos, destacando que el evento “impulsa el desarrollo regional y fortalece el perfil turístico del Valle de Calamuchita”.



De esta forma, el Secretario de Turismo y Ambiente Daniel Scioli continúa acompañando estas iniciativas que integran deporte, turismo y desarrollo territorial, fomentando el turismo deportivo, especialmente en los Parque Nacionales, sitios por excelencia para el contacto con los paisajes y valores naturales de Argentina.



