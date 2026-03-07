Valdés participó de la distinción de La Alondra en la inclusión de la Guía Michelín

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés estuvo presente en La Alondra Casa de Huéspedes para acompañar a ese establecimiento en la inclusión a la Guía Michelín, que además lo convierte en el único hotel del nordeste con este reconocimiento a nivel internacional. Dicho galardón, abre las puertas para el turismo en la provincia, lo que posibilitará que Corrientes sea una vidriera posible para los turistas de otros países.

El acto formal tuvo lugar este viernes por la tarde, oportunidad en la que el gobernador se hizo presente en La Alondra Casa de Huéspedes ubicada sobre la Avenida 3 de Abril al 827, junto con funcionarios del Gobierno provincial y empresarios del ámbito local para acompañar a los creadores de este hotel en esta distinción internacional. En ese marco, las autoridades y miembros del hotel procedieron al descubrimiento de la placa distintiva.

Al tomar la palabra, el gobernador Juan Pablo Valdés calificó el reconocimiento como un hito para la provincia y para el sector privado. “Es un momento importantísimo tanto para el privado como para la provincia, que cuenta con una distinción Michelin”, afirmó ante la prensa.

El mandatario provincial destacó que el reconocimiento se sustenta en la calidad de la experiencia que ofrece el establecimiento. “En los detalles está la diferencia. Cuando uno viene, desde que se aloja están esos detalles: cómo lo reciben con alfajores, la calidad y la calidez en la atención, y sus platos de comida que son muy hogareños y lo transportan a uno a vivencias de antaño”, describió, y agregó: “creo y estoy convencido de que este reconocimiento es por la gran calidad que tiene toda la cadena en sus prestaciones y servicios”.

Valdés también destacó el crecimiento del turismo en la provincia y el impacto de las inversiones en infraestructura. “Corrientes está siendo una de las provincias que gran afluente de turismo está teniendo. Los que vienen se encuentran con esta hermosa ciudad que está embellecida con infraestructura que da que hablar, porque ha cambiado mucho y hace que la gente se vaya feliz”, señaló.

Asimismo, subrayó los atractivos culturales y naturales que forman parte de la oferta turística provincial. “La gente cuenta su experiencia con nuestra cultura, con el chamamé, con el carnaval y con lo que logran conocer en los Esteros del Iberá”, indicó.

Finalmente, el gobernador consideró que el reconocimiento envía un mensaje claro sobre el potencial de la provincia. “Es un gran mensaje el que nos deja esta certificación internacional porque demuestra que los correntinos tenemos con qué, que estamos en el camino correcto con nuestra propuesta política de turismo”, afirmó y llamó a continuar apostando al crecimiento del sector.

“Tenemos que seguir apostando detrás de este hotel y también en todos los que están en la provincia que generan mano de obra detrás de la gastronomía. Es el camino por el que tenemos que seguir, apostando a la industria del turismo, a los Esteros del Iberá y a los correntinos que hacen que esta experiencia sea la mejor”, concluyó.

Ministro Braillard Poccard

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, expresó su agradecimiento por haber sido invitado a participar del momento y subrayó la importancia del reconocimiento. “Esto es un puntapié para los que buscamos esto, es histórico, pone alta la vara y hace que todos se preocupen por la excelencia”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario destacó el crecimiento del destino turístico y la inversión sostenida en la provincia. “Este es un hotel hermoso, y destacó que líneas internacionales buscan a Corrientes, y es porque la gestión puso inversión en una ciudad limpia, de calidad e inclusiva”, señaló.

Braillard Poccard también remarcó el posicionamiento que viene logrando la provincia en el sector. “Corrientes juega en otra liga a nivel turístico”, aseguró, y agregó que este tipo de logros son posibles gracias a la “sinergia entre el privado y el público”.

Además, sostuvo que la provincia tiene un enorme potencial para mostrar al mundo. “Tenemos cosas hermosas para mostrar y el gobernador nos ordenó demostrar al mundo la riqueza que Corrientes tiene disponible”, expresó.

Valeria Rolón

Por su parte, la creadora y directora de la Alondra Casa de huéspedes, Valeria Rolón agradeció y remarcó que “este es un gran hito para la Alondra, la inclusión en la guía Michelin es probablemente uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un hotel en el mundo” y amplió diciendo que “la guía Michelin fue creada en Francia en el año 1900, por la empresa Michelin para fomentar los viajes en automóvil ofreciendo información práctica a los conductores pero con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en uno de los sistemas de evaluación gastronómica y hotelera más prestigiosa del mundo basados en criterios rigurosos, aplicados por inspectores anónimos”.

“Esto no es una franquicia, no es un premio, no se puede postular, los hoteles no pueden inscribirse, son los inspectores de la guía quienes seleccionan los lugares que consideran excepcionales” argumentó la creadora y directora y a la vez sostuvo que “que La Alondra haya sido elegida y esté hoy entre los hoteles recomendados por la guía Michelin es una enorme alegría para nosotros”.

Para terminar, Valeria Rolón destacó la entrega de su equipo de trabajo que sin ellos La Alondra sería simplemente un lindo hotel y agregó que “este reconocimiento dice algo más, que Corrientes puede ser un destino sofisticado, singular y con fundamento auténtico, un lugar donde la naturaleza, la cultura y la hospitalidad crean una experiencia única para el viajero” concluyó.

Distinción a La Alondra Casa de Huéspedes

Este hotel lleva 20 años en el mercado del turismo correntino ofreciendo excelencia, buen servicio y atención a todos los que visitan nuestra provincia y que se caracterizó desde sus inicios por brindar lo mejor en alojamiento y gastronomía y es por ello, que este viernes anunció su incorporación a la Guía Michelín que es una distinción a nivel internacional.

De esta manera, La Alondra Casa de Huéspedes al ingresar a la Guía Michelín es calificado como un establecimiento recomendado, convirtiéndose en el único Hotel del Nordeste argentino en formar parte de la reconocida publicación internacional.

Ubicada en la ciudad de Corrientes, La Alondra fue concebida como una casa abierta antes que como un hotel tradicional. Su propuesta integra gastronomía, diseño, arte y arquitectura bajo una lógica de “lujo silencioso”: una experiencia donde la sofisticación no se exhibe, sino que se percibe en el detalle, en el ritmo pausado y en la coherencia estética.

La Guía Michelin -fundada en 1900 en Francia y convertida en una de las referencias más influyentes del mundo en hospitalidad y gastronomía- selecciona sus establecimientos a través de evaluaciones independientes realizadas por inspectores anónimos. No se trata de una franquicia ni de una adhesión comercial, sino de una decisión editorial que incorpora al hotel a un circuito global de recomendación.

En el caso de La Alondra, el reconocimiento no solo valida un proyecto privado, sino que proyecta a Corrientes hacia nuevas audiencias internacionales. En un país donde la hotelería de alta gama suele concentrarse en grandes capitales o destinos consolidados, la inclusión de un hotel del Nordeste introduce otra geografía en esa conversación.

Presencias

Estuvieron presentes junto al gobernador Juan Pablo Valdés en el acto del reconocimiento internacional a La Alondra Casa de Huéspedes, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; la directora y creadora de La Alondra, Valeria Rolón; el creador de La Alondra Porfirio Aquino; los ministros, de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard y de Coordinación, Carlos Vignolo; el senador provincial y coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta; funcionarios municipales y público en general.

