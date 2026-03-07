El turismo como motor de un nuevo modelo de desarrollo neuquino

Previsibilidad y mejores condiciones para la inversión a través de estabilidad fiscal, incentivos tributarios y acompañamiento institucional, son algunos de los aspectos que promueve la Ley 3502. El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial, reafirma y celebra la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de impulsar un crecimiento equitativo, fortaleciendo al turismo como motor de oportunidades, trabajo y arraigo para todas las regiones y comunidades del Neuquén.

La Ley 3502 se consolida como una herramienta clave para el desarrollo turístico de Neuquén al brindar previsibilidad, incentivos y acompañamiento estatal a la inversión privada. Con foco en el impacto social y territorial, la norma impulsa proyectos que generan empleo local, fortalecen las economías regionales y promueven un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones de la provincia, integrando al turismo como una política pública estratégica, sostenible y con reglas claras.

En el sector turístico, estas herramientas facilitan la concreción de proyectos vinculados a infraestructura, servicios y nuevos productos con identidad local.

Además, el régimen prioriza las iniciativas con mayor impacto social y territorial, promoviendo inversiones en regiones con menor desarrollo y mayor generación de empleo. Así, la ley no sólo busca atraer capitales, sino orientarlos estratégicamente y consolidar al turismo como una política pública planificada, con reglas claras y respaldo institucional.

Estos estímulos se reflejan en más hoteles, servicios gastronómicos y propuestas recreativas, con un impacto directo en la generación de empleo, la activación de proveedores y la dinamización de las economías locales.

Además, consolida al turismo como una política pública estratégica: invertir deja de ser un esfuerzo aislado del sector privado y pasa a integrarse en un modelo de desarrollo planificado y respaldado por el Estado.

Empleo, más y mejores oportunidades

El turismo se diferencia por su capacidad de generar empleo en el propio territorio, distribuyendo oportunidades hacia pequeñas localidades, zonas rurales y destinos emergentes, además de funcionar como una forma de “exportación en destino”, ya que el visitante debe viajar para consumir la experiencia. En este contexto, Neuquén, con sus siete pasos fronterizos y la cercanía con Chile, cuenta con un enorme potencial para ampliar mercados y multiplicar oportunidades.

Desarrollo equilibrado entre regiones

La ley se destaca por su enfoque territorial, ya que prioriza inversiones según su impacto social y regional y no de manera uniforme. De este modo, genera oportunidades para localidades con potencial turístico y menor desarrollo, promoviendo la diversificación económica en distintas regiones de Neuquén como el Alto Neuquén, Limay o la misma Vaca Muerta. En tanto, no solo impulsa el crecimiento, sino que también apunta a reducir desigualdades y equilibrar el desarrollo territorial.

La Ley 3502 propone diversificar el desarrollo provincial más allá de Vaca Muerta, promoviendo al turismo y otros sectores como alternativas productivas sostenibles y complementarias a la actividad energética.

La mejora de la conectividad aérea, las obras viales con la intervención sobre 1.461 kilómetros de ruta, priorizando la conformación de circuitos integradores, más el dinamismo económico que genera la energía; aparecen como factores clave que pueden potenciar el crecimiento del turismo en todo el territorio neuquino.

Cuidar el ambiente para proteger el futuro

La Ley también incorpora el criterio de sostenibilidad ambiental como principio rector. Promover inversiones responsables, planificadas y respetuosas del entorno no solo protege el ambiente, garantiza que el turismo pueda sostenerse en el tiempo y seguir generando beneficios para las comunidades locales. Visto así, el turismo se muestra como una actividad sumamente virtuosa y un recurso altamente renovable.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales provincial, reafirma y celebra la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de impulsar un crecimiento equitativo, fortaleciendo al turismo como motor de oportunidades, trabajo y arraigo para todas las regiones y comunidades del Neuquén.

Voces de Cámaras y Entidades Privadas del Sector

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Neuquén (AH&G), Joaquín García, explicó que “todo lo que significa alivio fiscal siempre es bienvenido para los inversores, más allá que entendemos que la principal presión fiscal viene desde el Gobierno Nacional”.

Remarcó que “todo lo que tiene que ver con quita o disminución de ingresos brutos e impuestos provinciales y cualquier otra medida que aliente la inversión es más que bienvenida”. Manifestó también que “el sector necesita este tipo de políticas y estamos a disposición para ayudar a comunicar estas medidas en el rubro”.

Por su parte, su par de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo para Neuquén y el Alto Valle de Río Negro -AAVYTNQNVRN-, Javier Barrueto, dijo que “el turismo debe ser una Industria sin contaminación y apoyaremos el desarrollo económico si se respetan y promueven la equidad territorial, el cuidado ambiental y de la población, y sus ganancias distribuidas y reinvertidas en la provincia, que garanticen derechos y desarrollo en los habitamos”.

Añadió que “estos conceptos deberán ir ligados al desarrollo integral de la provincia, articulado con educación, salud y empleo”. También celebró “el plan de asfalto” generado por la provincia.

El expresidente y actual vocal titular de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, Enrique Agustín Roca, consideró que “la posibilidad de un Estado dando incentivos a la inversión privada y sacando la presión fiscal con seguridad jurídica, es la mejor forma de que la provincia crezca de manera armoniosa y los destinos puedan desarrollarse mirando a más diez años de acompañamiento seguro”. “Estás políticas hacen bien al crecimiento y la generación de empleo privado”, aseguró.

Asimismo, el gerente de Caviahue Ski Resort y miembro de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM), Carlos Arana, sostuvo que “esta política es muy positiva, sobre todo porque es un instrumento directo del Estado y el éxito puede estar en el acompañamiento”.

Por último, de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Producción de Villa la Angostura creen que “son fundamentales aquellas herramientas para mejorar y potenciar la provincia y consecuentemente la Villa, que favorezcan la inversión, el crecimiento planificado y coherente de las localidades y el desarrollo económico, turístico y comercial”.

Confían en que los responsables del Comité Provincial de Inversión Neuquina (CPIN) serán críticos al momento de aplicar criterios para otorgar los créditos, financiamientos, beneficios tributarios y/o subsidios, evaluando todas las alternativas, necesidades, prioridades por localidad.

Sitio web

“Invierta en Neuquén” es una herramienta que generó el Gobierno de la Provincia del Neuquén para acompañar y facilitar proyectos de inversión productiva.

A través de una Ventanilla Única Digital, centraliza todos los trámites y beneficios del Régimen de Promoción de Inversiones (Ley Provincial N° 3502), garantizando agilidad, transparencia y acompañamiento integral a cada iniciativa.

Para conocer más y presentar proyectos y propuestas, ya se encuentra disponible el sitio web oficial https://invierta.neuquen.gob.ar/.

