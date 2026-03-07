Bariloche le dio la bienvenida al MXGP Argentina YPF 2026

Un viernes intenso y con mucha actividad oficial fuera de pista fue la antesala del primer evento de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross. La presentación oficial del certamen, la palabra de los protagonistas en la primera conferencia de prensa del año y el sonido de los motores en el Paddock del Bariloche MX Race Track fueron algunas de las escenas que dejó la primera jornada en San Carlos de Bariloche. Además, el día tuvo un cierre espectacular en el Centro Cívico de la ciudad con la firma de autógrafos y el show de Freestyle. Mañana arranca la acción en el Bariloche MX Race Track.

El Centro Cívico le dio una gran bienvenida a los pilotos del MXGP Argentina YPF. Crédito de la foto: Nicolás Arias

Lo mejor del Motocross Mundial volvió a Bariloche y los fanáticos lo saben. El público local le dio la más cálida bienvenida a las figuras del MXGP, quienes a partir de mañana comenzarán la temporada 2026.

El primer contacto de los pilotos con el público local no pudo ser mejor ya que la firma de autógrafos y el show de freestyle se llevó a cabo en el atardecer de un día a pleno sol y con una temperatura ideal que, según los pronósticos, se mantendrá durante todo el fin de semana de carrera.

Una gran cantidad de espectadores pudo vibrar con el increíble show de freestyle y también conocer de cerca a los protagonistas del Mundial que llegaron de todas partes del planeta y mañana comenzará a acelerar en el Bariloche MX Race Track, a partir de las 9:15hs.

La apertura de la temporada 2026

La primera actividad oficial del evento fue la Presentación Oficial de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross, que contó con la presencia de David Luongo, (Presidente y CEO de Infront Moto Racing), Antonio Alia Portela (Director de FIM/CMS), Pablo Eli (Director Deportivo de +Eventos) y Leonardo Marcasciano (Presidente de FEEBA).

“Es un gusto estar nuevamente en esta región y estrenar un nuevo circuito. Este año tenemos un line-up increíble con 8 campeones del mundo corriendo en MXGP por lo que estar dentro de los 10 mejores va a ser todo un desafío para los competidores”, afirmó Luongo, y agregó: “Queremos agradecer el esfuerzo de Pablo y David Eli, ya que sin ellos no habría MXGP en Argentina. Es increíble ver el trabajo que han realizado en tres escenarios distintos en estos años, siempre con la misma calidad y siempre levantando la vara para nuestro campeonato”.

“Estamos nuevamente aquí gracias al esfuerzo de Infront y de las otras dos personas que nos acompañan en esta presentación: Pablo y Leonardo”, manifestó Alia Portela y luego continuó valorando el trabajo realizado por la organización local: “La tarea realizada por +Eventos y su enorme experiencia ha permitido que logren terminar un circuito, trabajando en condiciones muy difíciles; sabemos que cuando se involucran en un proyecto lo hacen de una manera seria y nos preparan un escenario en el que nos sentimos cómodos, por lo que seguramente podemos seguir confiando en ellos en los años que vienen”.

Eli, agradeció a las autoridades locales por el apoyo recibido y se mostró entusiasmado por que el MXGP vuelva al lugar donde nació: “Es un placer regresar a la Patagonia y sobre todo a Bariloche, por todo lo que representa para el Motocross en nuestro país” e hizo hincapié en desafío que representará para los pilotos adaptarse a un terreno nuevo con un suelo muy distinto al que están acostumbrados a correr en Europa.

En tanto el anfitrión local señaló: “Es un orgullo recibirlos en nuestra maravillosa ciudad. Bariloche es naturaleza, es lagos, es montaña, pero también tiene un sector productivo muy pujante representado por nuestra Federación”, comentó Marcasciano. “Esta ciudad tiene ADN de Motocross, aquí se realizaron las primeras carreras de Motocross del país y, antes de convertirnos en el centro de ski más importante de Latinoamérica, el motocross era la actividad más importante de todas”, concluyó.

Cronograma de hoy sábado y domingo en el circuito

Las puertas del Bariloche MX Race Track se abrirán para el público en general el sábado y domingo a las 6am para las entradas generales y 9am para las entradas VIP.

El sábado, la actividad en pista comenzará a las 9:15hs con las Prácticas Libres. Tras una intensa mañana de pruebas, llegará el plato fuerte del día con las Carreras Clasificatorias (20 minutos más 2 vueltas) que se pondrán en marcha a partir de las 15:25hs. Para cerrar la jornada, se realizará -por primera vez en el país- el Paddock Show con la presencia de los pilotos quienes contarán sus primeras sensaciones tras bajarse de la moto luego de la qualy.

Por su parte, el domingo, la acción en pista comenzará a las 10:25 hs con el Warm up. El momento más esperado llegará al mediodía, cuando desde las 12:15hs comience la Carrera 1 (30 minutos más 2 vueltas) y a partir de las 15hs con la Carrera 2 (30 minutos más 2 vueltas).



Fotos: Crédito Prensa MXGP Argentina YPF 2026

