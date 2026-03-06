Orcas, la conducta predatoria más espectacular de la vida salvaje

Por Ricardo Seronero
Todos los años, de marzo a mayo y en octubre y noviembre, Península Valdés es el escenario de una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje en el planeta: el “varamiento intencional” de orcas para cazar crías de lobos o elefantes marinos, impulsando sus cuerpos fuera del agua en marea alta.
Desde un mirador, esta exhibición de audacia de las orcas no deja a nadie indiferente. Es una técnica única en el mundo, observada por primera vez en 1974 y desarrollada por ellas en Península Valdés y, que fue pasando de generación en generación. Porque se agrupan en familias bajo un matriarcado y los jóvenes reciben una prolongada instrucción hasta que empiezan a practicarlo, a la espera de cachorros con poca experiencia en el mar.
Identificación
Para identificar a cada individuo se realiza la foto-identificación de orcas, a través de las marcas y formas de sus aletas dorsales y monturas que tienen un diseño único, junto con la observación sistemática de los individuos identificados a través de los años permite la evaluación del número total de orcas residentes en las áreas de estudio, brindando valiosa información acerca de las dinámicas de población, estructura social y uso del hábitat para su conservación.
Conservación
Es importante mantenerse dentro de los senderos y miradores instalados para la observación y que se respeten las distancias recomendadas de acercamiento en zonas fuera de las ANP, a fin de que sigamos teniendo el privilegio de ser parte de algo único.
Área Natural Protegida Península Valdés
En Punta Norte de Marzo a mayo, a 76 kilómetros de Puerto Pirámides. Hay senderos y miradores accesibles.
Caleta Valdés
En los meses de octubre y noviembre, a 79 kilómetros de Puerto Pirámides.También tiene senderos y miradores accesibles.
