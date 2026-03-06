Orcas, la conducta predatoria más espectacular de la vida salvaje

Las Orcas de Península Valdés en la provincia de Chubut son conocidas en el mundo por el desarrollo de la estrategia de alimentación. La observación de estos particulares sucesos naturales, como cualquier otro protagonizado por las diferentes especies de fauna marina en libertad dentro de nuestra provincia, son únicos e irrepetibles.

Todos los años, de marzo a mayo y en octubre y noviembre, Península Valdés es el escenario de una de las conductas predatorias más espectaculares de la vida salvaje en el planeta: el “varamiento intencional” de orcas para cazar crías de lobos o elefantes marinos, impulsando sus cuerpos fuera del agua en marea alta.

Desde un mirador, esta exhibición de audacia de las orcas no deja a nadie indiferente. Es una técnica única en el mundo, observada por primera vez en 1974 y desarrollada por ellas en Península Valdés y, que fue pasando de generación en generación. Porque se agrupan en familias bajo un matriarcado y los jóvenes reciben una prolongada instrucción hasta que empiezan a practicarlo, a la espera de cachorros con poca experiencia en el mar.

Identificación

Para identificar a cada individuo se realiza la foto-identificación de orcas, a través de las marcas y formas de sus aletas dorsales y monturas que tienen un diseño único, junto con la observación sistemática de los individuos identificados a través de los años permite la evaluación del número total de orcas residentes en las áreas de estudio, brindando valiosa información acerca de las dinámicas de población, estructura social y uso del hábitat para su conservación.

Conservación

Es importante mantenerse dentro de los senderos y miradores instalados para la observación y que se respeten las distancias recomendadas de acercamiento en zonas fuera de las ANP, a fin de que sigamos teniendo el privilegio de ser parte de algo único.

Área Natural Protegida Península Valdés

En Punta Norte de Marzo a mayo, a 76 kilómetros de Puerto Pirámides. Hay senderos y miradores accesibles.

Caleta Valdés

En los meses de octubre y noviembre, a 79 kilómetros de Puerto Pirámides.También tiene senderos y miradores accesibles.

