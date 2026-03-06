Estiman una producción de maíz de 57 MTn. 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha del cultivo supera el 7,2 % del área nacional.

12 de Marzo de 2026 23:25hs

Luego de un progreso intersemanal de 3,6 %, la cosecha de maíz alcanza el 7,2 % del área nacional, con tareas concentradas en el Núcleo Norte y el Centro-Este de Entre Ríos, donde los rendimientos promedian 95,7 y 65,2 qq/Ha, respectivamente, de acuerdo con un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

A su vez, se registran avances incipientes en el Núcleo Sur, el Centro-Norte de Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe.

En lo que respecta al maíz tardío, el 73,9 % del área se encuentra en condición hídrica entre Adecuada y Óptima, lo que representa una mejora de 4,7 p.p. tras las precipitaciones recientes.

Por su parte, la condición de cultivo se mantiene mayormente favorable, con el 87,4 % de los lotes entre Normal y Excelente.

En este contexto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene su proyección de 57 MTn.