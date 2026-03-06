En Corrientes; La Alondra Casa de Huéspedes anuncia su incorporación a la Guía Michelin

La Alondra no solo es un Hotel, es también un refugio para nómades modernos que recorren el mundo y extrañan un hogar. En el corazón de Corrientes, sobre el borde del casco histórico, muy cerca del río, una antigua casona fue transformada en un Hotel de Diseño con habitaciones únicas, cada una con alma propia, invitan al descanso, donde los detalles son los protagonistas.

6 de Marzo de 2026 11:24hs

Por Ricardo Seronero



Con una trayectoria de más de veinte años en el mercado, La Alondra Casa de Huéspedes abre una nueva conversación sobre el turismo en el Nordeste argentino.

El hotel boutique que desde sus inicios se caracterizó por brindar excelentes servicios en materia de alojamiento y gastronomía, hoy anuncia su incorporación a la Guía Michelín.

Por ello, hoy viernes 6 de marzo a las 18.30 horas se dará a conocer dicha distinción en el marco de un acto formal con la presencia de autoridades provinciales y municipales, invitados especiales y prensa en general. “El secreto mejor guardado de Corrientes que ahora mira el mundo”, en torno a esta premisa los representantes de La Alondra anticiparon la comunicación.

Precisamente, desde el establecimiento afirmaron que a partir del reconocimiento se abre una nueva conversación sobre el turismo en la región. Un hotel que no buscaba el brillo inmediato, sino la construcción paciente de una experiencia. Hoy, ese proyecto acaba de ingresar a la Guía Michelin como establecimiento recomendado, convirtiéndose en el único hotel del Nordeste argentino en formar parte de la reconocida publicación internacional.

Excelencia en Corrientes

Lejos de tratarse de una distinción circunstancial, la inclusión de La Alondra Casa de Huéspedes es el resultado de más de dos décadas de trabajo sostenido y coherente con una idea clara: hacer hospitalidad desde la identidad local.

Ubicada en la ciudad de Corrientes, La Alondra fue concebida como una casa abierta antes que como un hotel tradicional. Su propuesta integra gastronomía, diseño, arte y arquitectura bajo una lógica de “lujo silencioso”: una experiencia donde la sofisticación no se exhibe, sino que se percibe en el detalle, en el ritmo pausado y en la coherencia estética.

La Guía Michelin -fundada en 1900 en Francia y convertida en una de las referencias más influyentes del mundo en hospitalidad y gastronomía- selecciona sus establecimientos a través de evaluaciones independientes realizadas por inspectores anónimos. No se trata de una franquicia ni de una adhesión comercial, sino de una decisión editorial que incorpora al hotel a un circuito global de recomendación.

En el caso de La Alondra, el reconocimiento no solo valida un proyecto privado, sino que proyecta a Corrientes hacia nuevas audiencias internacionales. En un país donde la hotelería de alta gama suele concentrarse en grandes capitales o destinos consolidados, la inclusión de un hotel del Nordeste introduce otra geografía en esa conversación.

El proyecto fue impulsado por su cofundadora, Valeria Rolón, quien durante más de veinte años desarrolló una propuesta profundamente ligada al territorio. “Hace veinte años que estamos pensando La Alondra y hoy el mundo la mira”, resume.

Desde Corrientes, un nuevo nombre se suma al universo Michelin. Y con él, una región entera comienza a ser observada con otros ojos.



