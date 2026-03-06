Cuatro detenidos por el asesinato de un bebé en medio de una balacera

Una bala perdida alcanzó a Gian Mastrocola en el corazón durante un tiroteo que surgió de una discusión previa en una barbería del barrio Roque Sáenz Peña.

6 de Marzo de 2026 13:31hs

La policía de Rosario detuvo a cuatro personas implicadas en el asesinato de Gian Mastrocola, un bebé de un año y tres meses. El crimen ocurrió el jueves alrededor de las 19 en una barbería del barrio Roque Sáenz Peña, en Melincué al 6100. Una bala perdida alcanzó al niño en el corazón durante un tiroteo que surgió de una discusión previa. Mientras tanto, vecinos retuvieron a uno de los sospechosos en el lugar.

Todo inició cuando un cliente llamado Ismael protagonizó un altercado con un joven que pasaba en moto junto a su novia. El conflicto escaló después de que Ismael arrojara una botella y rompiera el parabrisas del vehículo. Minutos más tarde, el agresor regresó armado en un Chevrolet Corsa gris con cómplices. Dispararon varias veces contra la barbería, donde el bebé se encontraba en brazos de su padre, dueño del local.

Tras el hecho, el abuelo llevó al niño al hospital, pero falleció en el trayecto. El Comando Radioeléctrico capturó a los restantes implicados mediante cámaras de seguridad que rastrearon el Corsa hasta un estacionamiento. En un departamento cercano hallaron al principal sospechoso, quien intentó huir por los techos tras cambiarse de ropa. Secuestraron armas, municiones, teléfonos y un paquete de cocaína presunta.

Los detenidos son Kevin Mario Antonio P. (24 años, autor material con antecedentes por robo y portación), Alan Nahuel V. (21), Darío Alberto (45) y María Alejandra A. (50). Entre lo incautado figuran un revólver calibre 32 con dos disparos percutados y una pistola Beretta 9 mm robada a un gendarme. El padre del bebé lamentó no haber podido protegerlo a tiempo.