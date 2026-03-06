Civitatis realizó su primer Cividay en Argentina y consolida al país como hub estratégico

El evento reunió a más de 80 líderes del sector en la Embajada de España de Buenos Aires para celebrar el crecimiento exponencial de la plataforma y conocer su nueva hoja de ruta operativa en la región. “Argentina no solo muestra un crecimiento acelerado, sino que reúne condiciones para liderar nuestra expansión regional", sostuvo Andrés Spitzer, CEO global de Civitatis.

6 de Marzo de 2026 11:30hs

Por Ricardo Seronero

Civitatis, la plataforma líder mundial de visitas guiadas y excursiones en español, designó a la Argentina como uno de sus principales hubs estratégicos y centro de operaciones de Latinoamérica, en el marco de la implementación de una nueva arquitectura operativa que responde a la consolidación de la región como uno de los mercados con mayor potencial a nivel mundial.

Esta estructura nace para gestionar un volumen de negocio que ya contribuye de forma determinante a los 1,2 millones de viajeros que reservan experiencias en la plataforma cada mes a nivel global, con el objetivo de mantener un crecimiento superior al 30% en 2026.

Esta iniciativa se complementa con la realización del primer Cividay en el país, un encuentro de networking organizado en conjunto con TurEspaña y Air Europa, que se celebró el pasado 5 de marzo en la Embajada de España en Buenos Aires, y contó con la presencia de Andrés Spitzer, nuevo CEO de Civitatis, Enrique Espinel, Chief Operating Officer de la compañía, Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay, junto a más de 80 referentes del sector turístico.

“Argentina no solo muestra un crecimiento acelerado, sino que reúne condiciones para liderar nuestra expansión regional. Su función como hub estratégico apunta a optimizar la operativa en mercados clave, consolidar la estructura local, profundizar alianzas comerciales y escalar operaciones hacia otros países de la región”, sostuvo Andrés Spitzer, CEO global de Civitatis.

Expansión y fortalecimiento en Argentina

Argentina es el tercer mercado más importante para la compañía después de España y México. El año pasado, Civitatis Argentina duplicó la cantidad de usuarios de este país, alcanzando el millón, e incrementó sus ventas más de 100% en comparación con el mismo período del año anterior.

“A este ritmo, todo indica que en 2026 podremos continuar en la misma senda y mantener estos resultados positivos, consolidando nuestra presencia tanto en Argentina como en los principales mercados de la región. En esta línea se prevé un crecimiento de 30%”, expresó Spitzer.

Civitatis ofrece actualmente cerca de 1.600 actividades únicas en casi 90 destinos del territorio nacional, con una valoración promedio de 9 sobre 10 en opiniones positivas, y avanza de manera constante en la incorporación de nuevas experiencias turísticas, trabajando de manera articulada con entes oficiales de turismo y proveedores locales de cada ciudad y municipio. Esta iniciativa no solo amplía el catálogo global de la plataforma, sino que contribuye a dinamizar las economías regionales a través de una comunidad que genera más de 5 millones de opiniones en la web, valorando las actividades según su propia experiencia.

El objetivo de Civitatis es continuar fortaleciendo su presencia en Argentina y la región tanto a través del canal directo como mediante agencias de viajes y operadores turísticos, considerados socios estratégicos clave.

“La idea es que no solo ofrezcan a los viajeros una actividad en el destino, sino que sumen todas las experiencias del itinerario, completando la experiencia de una manera integral”, señaló Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina.

Asimismo, la compañía continúa cerrando acuerdos con aerolíneas, programas de millas y empresas de transporte, entre otros actores de la industria, para ampliar el alcance de su propuesta en la región.

Nueva campaña: el impacto de la IA vs. la planificación humana en el turismo

En el marco del Cividay, la plataforma presentó un estudio que revela que, aunque la Inteligencia Artificial gana peso en el turismo, 50% de los viajeros aún no la utiliza para planificar sus viajes y sigue optando por métodos tradicionales.

Según destacó el informe, muchos usuarios disfrutan de diseñar sus itinerarios de forma personal y directa, mientras que todavía existe un sector que desconoce las aplicaciones de la IA para este fin o no se siente familiarizado con el uso de estas herramientas a nivel general.

Además, el relevamiento detectó que la IA se utiliza principalmente como un punto de partida para dudas logísticas. Sin embargo, tras recibir una recomendación algorítmica, los usuarios tienden a validar la información de forma inmediata en buscadores o plataformas como Civitatis, especialmente para confirmar la disponibilidad real y los precios actualizados.

Este comportamiento responde a las deficiencias detectadas en la información dinámica. Aquellos usuarios que han identificado errores en la IA señalan como puntos críticos los horarios desactualizados, enlaces rotos o lugares que figuran como abiertos cuando no lo están.

Campaña 2026: "Viajar es humano"

Como respuesta a esta necesidad de fiabilidad, Civitatis lanzó su nueva campaña creativa bajo el lema “Viajar es humano”. A través de la recreación de un destino inexistente -la Isla de San Elías-, la marca busca concienciar sobre los riesgos de confiar ciegamente en recomendaciones no verificadas que, en ocasiones, pueden llegar a sugerir lugares o actividades que no existen.

"Planificar un viaje es mucho más que obtener datos; es confiar en vivencias auténticas", señalaron desde la compañía.

Para reforzar este compromiso, la nueva App de Civitatis potencia el acceso a información en tiempo real y a miles de reseñas auténticas, elementos que los usuarios han identificado como las funcionalidades más valoradas en una herramienta de viajes.

La campaña estará presente en los principales mercados de la plataforma desde el 2 de marzo hasta el 5 de abril.

