Al menos 12 muertos por el derrumbe de un geriátrico

6 de Marzo de 2026 12:09hs

Un derrumbe en una residencia de ancianos de Belo Horizonte, Brasil, causó 12 muertes. El colapso ocurrió durante la madrugada del jueves. En ese momento, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos.

Los bomberos concluyeron la búsqueda tras localizar a todas las víctimas. Rescataron con vida a ocho personas, mientras que otras nueve lograron salir por sus propios medios. Entre los sobrevivientes se destaca el caso de un niño de dos años, consciente y con signos vitales estables.

Más de 40 bomberos participaron en las operaciones, apoyados por perros entrenados. El portavoz Henrique Barcellos confirmó que la edificación contaba con permisos en regla. Además de la residencia, el lugar albergaba viviendas y una clínica estética.

Las imágenes revelan el centro del edificio completamente destruido, con víctimas sepultadas bajo escombros y vigas. Hace una semana, lluvias torrenciales provocaron deslizamientos en otras zonas de Brasil y dejaron 65 fallecidos. Las causas del derrumbe siguen desconocidas.