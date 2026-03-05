Nueva edición de Best Tourism Villages de ONU Turismo

Ocho pueblos serán seleccionados para representar a la Argentina en la convocatoria que busca los mejores pueblos turísticos del mundo 2026.

5 de Marzo de 2026 10:51hs

Por Ricardo Seronero

La Secretaría de Turismo y Ambiente anunció el lanzamiento de la sexta edición de la iniciativa Best Tourism Villages, impulsada por ONU Turismo, en la que ocho pueblos serán seleccionados para representar a la Argentina. El año pasado, dos pueblos fueron elegidos entre los mejores a nivel global: Maimará (Jujuy), y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).

La iniciativa Best Tourism Villages tiene por objeto distinguir aquellos pueblos que son ejemplo de destinos de turismo rural con bienes culturales y naturales reconocidos, que preservan y promueven valores, productos y estilos de vida basados en la comunidad.

La distinción también apunta a reconocer a aquellos pueblos que tengan un claro compromiso con la sostenibilidad en todos sus aspectos -económico, social y ambiental-, con el objetivo fundamental de hacer del turismo uno de los motores de transformación positiva, desarrollo rural y bienestar comunitario.

Para participar en la iniciativa, ONU Turismo establece tres requisitos básicos que deben cumplir esos pueblos: una baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes; estar ubicado en un paisaje con actividades tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca y compartir los valores y el estilo de vida turístico de la comunidad.

La selección de los ocho candidatos que representarán a la Argentina estará a cargo de un Comité de Profesionales de la Secretaría de Turismo y Ambiente, para luego ser evaluados por ONU Turismo, que decidirá sobre los ganadores a nivel internacional.

Cada provincia puede enviar más de una precandidatura. Todas las candidaturas deben ser presentadas por el municipio interesado y contar con el aval del área de Turismo de la provincia a la cual pertenecen.

Cierre de inscripción nacional: 30 de abril.

Consultas e inscripción deben dirigirse aqui <https://www.argentina.gob.ar/jefatura/turismo/convocatoria-onu-turismo>



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590





