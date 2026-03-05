Los peajes aumentarán 42% en promedio desde el sábado

La actualización afecta a los corredores Norte y Oeste del AMBA, para los usuarios de TelePASE. Los que abonen manualmente enfrentarán un incremento del 185%.

5 de Marzo de 2026 12:20hs

El Gobierno nacional oficializó un aumento en los peajes de la autopista Panamericana y el Acceso Oeste. Esta medida impactará a los conductores que transitan entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La Resolución 297/2026 de la Dirección Nacional de Vialidad la publicó en el Boletín Oficial. El nuevo esquema tarifario entrará en vigencia este sábado 7 de marzo.

La actualización afecta a los corredores Norte y Oeste del AMBA. Quienes usen TelePASE pagarán un 42% más en promedio. Los que abonen manualmente enfrentarán un incremento del 185%. La normativa busca así promover el cobro electrónico para avanzar hacia el peaje "free flow" sin barreras.

Para vehículos livianos con TelePASE, el costo será de $994 en horario normal y $1.193 en hora pico. Sin el sistema automático, deberán pagar $1.988 y $2.386, respectivamente. Las motocicletas con TelePASE abonarán entre $497,08 y $596,49 según el horario. Sin él, el rango sube a $1.000 y $1.200.

Las concesionarias Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste solicitaron la actualización. La autoridad la aprobó tras un proceso participativo con opiniones de ciudadanos y organizaciones. Además, se ajustaron tarifas en rutas nacionales con subas de hasta el 19%. El Gobierno persigue modernizar los cobros y expandir los pagos digitales en la red vial.