Las lluvias sostienen la condición de la soja

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una producción nacional de soja de 48,5 millones de toneladas

5 de Marzo de 2026 17:41hs

Durante los últimos días se registraron precipitaciones que mejoran la condición hídrica del cultivo de soja, principalmente sobre el NOA, el centro de Santa Fe, el sur de Córdoba y el oeste de Buenos Aires.

Sin embargo, la condición hídrica Óptima/Adecuada disminuyó en 2%, ya que gran parte de Chaco, el norte de Santa Fe y el centro y sur de Buenos Aires aún requieren nuevas precipitaciones.

En este contexto, el 74 % de lo implantado presenta una condición de cultivo Normal/Excelente, mostrando mejoras tras las últimas lluvias.

A su vez, el 27 % de la soja de primera inició el llenado de grano a la expectativa de nuevas precipitaciones que permitan sostener su potencial de rinde.

En paralelo, el 40 % de la oleaginosa de segunda transita el período de definición de rendimiento con limitantes hídricas, especialmente sobre ambos núcleos.

Bajo este escenario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aies sostiene su proyección de producción en 48,5 MTn.