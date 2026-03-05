La temporada de verano confirmó a Villa Carlos Paz como uno de los destinos más elegidos del país

El 96% de los turistas calificó su estancia en Villa Carlos Paz por encima de los 4 puntos (escala del 1 al 5). Más de 450 mil turistas visitaron la ciudad durante los meses estivales, ratificando su posicionamiento y el impacto de una propuesta que combina naturaleza, servicios e infraestructura de calidad.

5 de Marzo de 2026 11:04hs

Por Ricardo Seronero

Se presentó en el Hotel Pinares Panorama, el informe turístico de la temporada 2026 con la presencia del Intendente Esteban Avilés, el Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes Sebastián Boldrini, funcionarios municipales, la presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (ASHOGA), Carolina Sacilotto; el Presidente de la Cámara de Turismo Cristian Metrebián, Cecilia Gerreño, representante de la AHT, representantes del ámbito teatral, asociaciones de artesanos de Villa Carlos Paz, prestadores turísticos y medios de comunicación.

El dato más destacado del informe presentado fue el relacionado con la satisfacción del turista que fue de 4.8 (sobre 5 puntos), con un 96% de los turistas que calificó su estancia en la ciudad por encima de los 4 puntos, un reflejo del reconocimiento de los visitantes hacia la calidad de los servicios, a la diversidad de sus atractivos y el trabajo sostenido y cuidado del destino.

“Hermosa”, “Linda”, “Increíble” y “Limpia” fueron las palabras que más mencionaron los visitantes al evaluar sus vacaciones en la ciudad.

“Acá la responsabilidad por estos números de la temporada es de todos. Es la comunidad de Carlos Paz la que debe llevarse el aplauso. La temporada pasada tuvimos un 4,6 % de satisfacción y hoy tenemos 4,8 %” detalló el Intendente Esteban Avilés y agregó “más del 96 % de los turistas que vinieron a la ciudad nos dieron la máxima calificación. Esto habla de una comunidad solidaria, responsable y con conciencia turística. Somos los mejores anfitriones del país. Hemos liderado la plaza a nivel provincial por lejos y entre las ciudades más importantes de la Argentina. Tenemos un liderazgo a nivel turístico que debemos seguir consolidando en conjunto, sector público y sector privado”.

Sierras, lago, ríos y atardeceres que se vuelven postales diarias conforman el escenario que define la identidad de la ciudad. La costa del lago San Roque, las costa de los ríos, las caminatas nocturnas al Cerro de la Cruz y los espacios verdes como el Parque Estancia La Quinta fueron protagonistas de una temporada donde la naturaleza no es complemento: es esencia.

Esa belleza diversa convive con una infraestructura consolidada que potencia la experiencia del visitante. Más de 80 obras de teatro en cartelera, el Carnaval y sus comparsas, el Rally Provincial, los Premios Carlos, Aventura VCP, Culturarte en distintos espacios de la ciudad y una gastronomía en constante crecimiento, conformaron una agenda amplia y de calidad. Naturaleza y entretenimiento se integran así en una combinación equilibrada que distingue a Carlos Paz.

La calidad hotelera, la infraestructura de servicios y la atención característica del carlospacense consolidan esa experiencia integral donde el visitante encuentra paisaje, propuestas y comodidad en un mismo destino.

El balance es altamente positivo. Pero más allá de los números, lo que deja esta temporada es la reafirmación de un vínculo construido sobre identidad, trabajo y pasión. Porque Villa Carlos Paz no es solo un destino de verano: es una ciudad que se vive todo el año.

Algunos datos destacados

En la ocasión, el Centro Inteligente de Datos Turísticos brindó los siguientes detalles sobre turismo, teatros, gastos e impacto económico correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 en la ciudad de Villa Carlos Paz:

Promedio ocupación enero y febrero: 70% con picos del 95% en carnaval.

Pernoctación promedio: 5.4 noches (4 a 7 noches).

Impacto económico: 449 mil millones de pesos (alojamiento, gastronomía, teatro, entretenimiento, transporte y compras).

Tasa de fidelización: 68% nos visitaron anteriormente (7 de cada 10 turistas ya conocían el destino). Alto nivel de satisfacción y lealtad a la marca ciudad.

Toda la información estadística de la Temporada 2026 se encuentra disponible para ser consultada por el público en general, vecinos y turistas en wwww.villacarlospaz.tur.ar



