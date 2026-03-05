La Pampa: Castex inaugura un circuito de cicloturismo que un deporte, historia y naturaleza

Eduardo Castex puso en marcha un nuevo circuito de cicloturismo que busca ampliar la oferta recreativa y turística de la localidad, integrando actividad física, conocimiento histórico y contacto con el entorno natural.

5 de Marzo de 2026 11:04hs

Por Ricardo Seronero

La Municipalidad de Eduardo Castex, en conjunto con la Secretaría de Turismo de La Pampa, concretó la puesta en marcha de un nuevo circuito de cicloturismo que busca ampliar la oferta recreativa y turística de la localidad. La iniciativa propone integrar actividad física, conocimiento histórico y contacto con el entorno natural en una experiencia accesible para vecinos y visitantes.

El circuito contempla dos alternativas: un tramo corto de 4 kilómetros y una extensión adicional de 6 kilómetros por caminos vecinales, destinada a quienes deseen completar un trayecto más amplio.

La actividad se desarrollará el domingo 8 de marzo a las 17:00, desde la intersección de la calle Héroes de Malvinas y la Ruta Provincial 102, frente al predio de Toro Tauro.

A lo largo del recorrido, los participantes podrán conocer historias locales, monumentos representativos, aspectos del ciclo productivo de la región y detalles sobre la flora y fauna autóctonas.

La propuesta apunta a fomentar la práctica deportiva al aire libre y el disfrute en grupo, ya sea con amigos o en familia.

La guía turística Verónica Pallero visitó la ciudad y trabajó junto a las áreas municipales de Turismo y Deporte en el diseño del trazado.

En esta primera jornada, el circuito contará con guía presencial, mientras que posteriormente quedará habilitado de manera permanente mediante cartelería informativa instalada a lo largo del trayecto, lo que permitirá que el público pueda realizarlo de manera autónoma.

El circuito busca ampliar la oferta turística de Eduardo Castex mediante una experiencia accesible para distintos públicos, promoviendo la actividad física al aire libre y la interacción comunitaria. La iniciativa también pretende resaltar el patrimonio histórico y la riqueza natural de la región, mediante un recorrido que puede realizarse en familia o con amigos.

La presentación del evento se desarrolló esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia del titular del área Saúl Echeveste; la subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; la intendente de Castex, Mónica Curuchet, junto a Sacha Elosegui.

Echeveste se refirió al cicloturismo y dijo que "el cicloturismo para la provincia de La Pampa es una apuesta al desarrollo, al turismo, al deporte, a la vida saludable. Decimos que con estas actividades, cada ciclista que llega es una familia que llega a la localidad para conocer en profundidad al pueblo, para poder consumir en el comercio, para llevarse una buena imagen de la región turística y desde el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Turismo, acompañamos cada una de estas iniciativas saludables y que se ve reflejado el complemento entre el deporte y el turismo, y un trabajo coordinado entre el Estado provincial, municipal y un prestador turístico”.

Mónica Curuchet

La intendente de Eduardo Castex remarcó como “hermosa esta iniciativa y esta posibilidad de poder mezclar un poco de salud ya su vez poder brindarle a los visitantes ya los locales la posibilidad de que conozcan un poco más de nuestra localidad, de nuestra ciudad, con sus emprendimientos, pero también con su historia”.

"Es un hermoso recorrido. Los invitamos a la inauguración oficial de este espacio que va a estar el día domingo, el día de la mujer, a las 17:00, en la calle Héroes de Malvinas con la intersección de la Ruta Nacional Nº 35, es un recorrido que puede hacer toda la familia", informó.

Mientras que Elosegui se refirió a la modalidad de la actividad. “El circuito cuenta con una extensión de 4 kilómetros, pero también hay una distancia opcional que es por caminos vecinales de 6 kilómetros más, así que va a quedar una distancia de 10 kilómetros y también van a poder hacer una opción de una caminata por un sendero que va a estar guiado”.



