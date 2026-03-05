Dos choques múltiples en la Ruta Nacional 9: un muerto

El primer choque tuvo lugar en el kilómetro 150, sentido hacia la Ciudad, cerca de las 2 de la mañana, y uno de los choferes fue internado con múltiples fracturas. Minutos después, en el kilómetro 149, un segundo choque involucró a otros dos camiones y el micro de pasajeros; un chofer quedó atrapado y falleció en el lugar.

5 de Marzo de 2026 12:31hs

Un doble choque múltiple ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero. Cuatro camiones y un micro de larga distancia participaron en los siniestros. Uno de los incidentes resultó fatal: un conductor murió desangrado. Otro chofer sufrió heridas graves y quedó internado en un hospital.

El primer choque tuvo lugar en el kilómetro 150, sentido hacia la Ciudad, cerca de las 2 de la mañana. Dos camiones colisionaron. El que transportaba desechos de carne quedó con la trompa destruida. Su conductor recibió múltiples fracturas y lo derivaron a un centro de salud local.

La policía investiga las causas del impacto trasero. Una hipótesis apunta a una distracción del chofer del camión con desechos. También examinan si un tercer vehículo huyó del lugar.

Minutos después, en el kilómetro 149, un segundo choque involucró a otros dos camiones y el micro de pasajeros. La cabina de un Fiat Iveco se destrozó por completo en ese siniestro. El conductor quedó atrapado y falleció en el lugar. Bomberos Voluntarios de San Pedro tardaron una hora y media en rescatar el cuerpo de los hierros.

El otro camionero salió ileso, y los pasajeros del micro no registraron lesiones graves. Personal policial, bomberos y equipos de emergencia atendieron toda la noche. El tránsito se cortó desde las 3 de la mañana con desvíos por la ruta provincial 191; la fila de vehículos alcanzó los 15 kilómetros.